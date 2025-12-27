Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε το Σάββατο στο Χάλιφαξ με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, στο πλαίσιο ενδιάμεσης στάσης πριν από τη μετάβασή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.

«Υπό την ηγεσία του προέδρου Ζελένσκι υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η δυνατότητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο Κάρνεϊ στους δημοσιογράφους, λίγο πριν αναχωρήσει μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο για τη διμερή τους συνάντηση.

Ο Καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης πρόσθετη οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η στήριξη αυτή θα συμβάλει στο να «ξεκλειδώσει» περαιτέρω χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η επίσκεψη του Ζελένσκι στον Καναδά πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μαρκ Κάρνεϊ την Παρασκευή. Το Γραφείο του Πρωθυπουργού εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα νωρίς το Σάββατο, επιβεβαιώνοντας τη συνάντηση, η οποία ξεκίνησε περίπου στη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα Ατλαντικού.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ενημέρωσε τον Καναδό πρωθυπουργό «για την κατάσταση των διπλωματικών μας προσπαθειών με τις Ηνωμένες Πολιτείες», με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ ένα 20σέλιδο σχέδιο ειρήνης, πιθανότατα την Κυριακή, στην κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

