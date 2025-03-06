Μία γαλλική πυρηνική ομπρέλα, όπως προτείνει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μπορεί να αποτελέσει σοβαρή αποτροπή απέναντι στην Ρωσία, δήλωσε προσερχόμενος στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.

«Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Μία πυρηνική ομπρέλα θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πραγματικά πολύ σοβαρή αποτροπή απέναντι στην Ρωσία», είπε.

«Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη από την Ρωσία και είναι ικανή να νικήσει σε οποιουδήποτε είδους σύγκρουση», δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Η Ευρώπη ως σύνολο είναι πραγματικά ικανή να νικήσει σε οποιαδήποτε στρατιωτική, χρηματοπιστωτική, οικονομική σύγκρουση με την Ρωσία - είμαστε απλώς ισχυρότεροι», δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους. «Μόνο που πρέπει να αρχίσουμε να το πιστεύουμε. Και σήμερα φαίνεται ότι συμβαίνει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

