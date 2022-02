Οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετικότητα από τη Ρωσία, θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή απάντηση και αυστηρές κυρώσεις, ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Φον Ντερ Λάιεν, μετά την επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα για μια διπλωματική λύση.

Ειδικότερα, με ανάρτησή της στο τουίτερ, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε:

«Καλή συζήτηση με τον Γενς Στόλτενμπεργκ

Συντονιζόμαστε για τις προετοιμασίες και την απάντηση στη ρωσική στρατιωτική συσσώρευση και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες.

Αν και ελπίζουμε ακράδαντα ότι μπορεί να βρεθεί μια διπλωματική λύση, οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετικότητα από τη Ρωσία θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή απάντηση και αυστηρές κυρώσεις».

Good talk with @jensstoltenberg



Coordinating closely on preparations & response to Russian military buildup & destabilising actions.



While we strongly hope a diplomatic solution can be found, any further aggression by Russia will be met with a firm response & robust sanctions.