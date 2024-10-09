Συνάντηση Ζελένσκι- Μελόνι στην Ιταλία

Σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης της Ρώμης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί, αύριο το βράδυ στην Αιώνια Πόλη, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Πρόκειται για πρόσκληση που του απευθύνθηκε, πριν από λίγες ημέρες, από την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, την Παρασκευή το πρωί, ο Ζελένσκι πρόκειται να έχει συνάντηση με τον πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό. Κύριο θέμα των δύο συναντήσεών του θα είναι η αναζήτηση λύσεων για μια δίκαιη ειρήνη και τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του.

Συνάντηση και με τον Σολτς

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για να συναντήσει τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς την Παρασκευή, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters.

«Ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί το Βερολίνο την Παρασκευή. Θα συναντηθεί αρχικά με τον Σολτς και εν συνεχεία με τον πρόεδρο Φρανκ -Βάλτερ Σταϊνμάγιερ. Αυτό είναι μέρος της ευρωπαϊκής του περιοδείας», δήλωσε μια από τις πηγές.

Ο Ζελένσκι περιοδεύει για να συναντήσει συμμάχους στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, αλλά υπήρξαν κάποιες αλλαγές καθώς η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής στο Ραμστάιν, στη Γερμανία, αναβλήθηκε αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ακύρωσε την επίσκεψή του.

