Χιλιάδες κάτοικοι άρχισαν σήμερα να εκκενώνουν τα παράλια της Φλόριντας, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, εν αναμονή της άφιξης του τυφώνα Χέλεν.

Η τροπική καταιγίδα Χέλεν ενισχύθηκε σε τυφώνα σήμερα, ενώ κατευθύνεται προς τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC). Ο τυφώνας αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, «με ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές σε μεγάλο μέρος της Φλόριντας και των νοτιοανατολικών ΗΠΑ», διευκρίνισε το NHC.

Η Χέλεν ενδέχεται να έχει ενισχυθεί σε τυφώνα κατηγορίας 3 ή και 4 (στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον) όταν θα φτάσει στη Φλόριντα το βράδυ της Πέμπτης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Ο κυβερνήτης της Πολιτείας, ο Ρον ΝτεΣάντις, επέβαλε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σχεδόν σε όλες τις κομητείες και κινητοποίησε την Εθνοφρουρά καθώς και χιλιάδες άλλους εργαζόμενους, για την περίπτωση που θα χρειαστεί να οργανωθούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ή να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Δέκα κομητείες εξέδωσαν εντολές υποχρεωτικής, μερικής εκκένωσης ενώ δύο ζήτησαν από όλους τους κατοίκους να τις εγκαταλείψουν.

Ο Ρον ΝτεΣάντις είπε ότι τουλάχιστον 12 νοσηλευτικά ιδρύματα, από νοσοκομεία μέχρι γηροκομεία, άρχισαν ήδη την εκκένωση και θα ακολουθήσουν και άλλα.

Κοντά στην Τάμπα, έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές αυτοκινήτων ενώ στους κατοίκους μοιράζονται σάκοι με άμμο για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

«Έχουμε συνηθίσει», είπε η Λορέιν Μέιτζορ, μια 44χρονη εκπαιδευτικός που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλόριντα, αναφερόμενη στις καταιγίδες και τους τυφώνες που πλήττουν κάθε χρόνο την Πολιτεία. «Όμως τα τελευταία χρόνια οι τυφώνες έχουν γίνει πραγματικά βίαιοι», σχολίασε.

Εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις, η Χέλεν θα είναι ο πρώτος τόσο ισχυρός τυφώνας που θα πλήξει τις ΗΠΑ εδώ και έναν χρόνο. Η σεζόν των τυφώνων στον Ατλαντικό, που εκτείνεται από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ήταν σχετικά ήπια φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

