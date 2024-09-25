Νετανιάχου: Προκαλούμε στη Χεζμπολάχ πλήγματα που δεν φανταζόταν

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε σήμερα τη δέσμευσή του πως ο αγώνας εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα συνεχιστεί έως ότου οι εκτοπισμένοι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

«Προκαλούμε πλήγματα στη Χεζμπολάχ που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Κάνουμε χρήση βίας και τεχνασμάτων. Μπορώ να σας υποσχεθώ ένα πράγμα: δεν θα σταματήσουμε μέχρι (οι εκτοπισμένοι κάτοικοι του βορρά) να επιστρέψουν στα σπίτια τους», λέει ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Η εφημερίδα Times of Israel μεταδίδει πως το βιντεοσκοπημένο μήνυμα με τη δέσμευση του ισραηλινού πρωθυπουργού δόθηκε στη δημοσιότητα εν μέσω φημολογίας ότι έχει ανάψει το «πράσινο φως» για συνομιλίες με στόχο μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, ώστε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη εκεχειρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

