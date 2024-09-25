Στάρμερ από τα ΗΕ: Τέλος οι δικαιολογίες για το Ισραήλ

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Περισσότερη βοήθεια για τη Γάζα απαίτησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη ο σερ Κιρ Στάρμερ, λέγοντας πως «δεν μπορούν να υπάρξουν άλλες δικαιολογίες για το Ισραήλ» ως προς την παρεμπόδιση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε επίσης πως η Μέση Ανατολή «βρίσκεται στο χείλος» ενός γενικευμένου πολέμου, ζητώντας να ενεργήσει η διπλωματία και να επιτευχθεί άμεση εκεχειρία στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, καθώς επίσης «άμεση, πλήρης και ολική εκεχειρία» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση εδώ», σχολίασε.

Πρόσθεσε ότι χρειάζεται «ένα αξιόπιστο και μη αναστρέψιμο μονοπάτι προς ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος, πλάι σε ένα ασφαλές και προστατευμένο κράτος του Ισραήλ».

Κάλεσε δε το Συμβούλιο Ασφαλείας να βρει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο «για να σπάσουν οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι βίας» στην περιοχή.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους σημείωσε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινώνεται «ώρα με την ώρα», επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα στους Βρετανούς υπηκόους στον Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση ο σερ Κιρ εξέφρασε εξάλλου την απορία πώς οι εκπρόσωποι της Ρωσίας εμφανίζονται για να υπερασπιστούν τη χώρα τους όταν παρά το γεγονός πως είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας παραβιάζει το καταστατικό και τις αξίες του οργανισμού.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Μόσχα για πρόκληση «κολοσσιαίων ανθρωπίνων δεινών» με την «παράνομη εισβολή» στην Ουκρανία που «απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια».

Πρόσθεσε: «Η Ρωσία άρχισε αυτόν τον παράνομο πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσει και να φύγει από την Ουκρανία».

Κατηγόρησε επίσης τη ρωσική κυβέρνηση ότι μεταχειρίζεται τους Ρώσους πολίτες «σαν κομμάτια κρέας για να πετάει στη μηχανή του κιμά».

Ερωτηθείς στη Νέα Υόρκη για την προοπτική χορήγησης άδειας στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow μεγάλου βεληνεκούς για πλήγματα εντός της Ρωσίας, ο κ. Στάρμερ απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.

Είπε ότι θα υπάρξουν συζητήσεις επί πολλών θεμάτων, όχι μόνο περί πυραύλων αλλά για μια γενικότερη στρατηγική στήριξης της Ουκρανίας.



