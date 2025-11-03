Φιντάν: Το Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε, μετά τη συνάντηση των ΥΠΕΞ για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή της εκεχειρίας, κατηγορώντας το Ισραήλ πως την παραβιάζει συστηματικά και παρεμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια.

Τόνισε ότι το Ισραήλ «πρέπει να σταματήσει τις παραβιάσεις και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Αναφερόμενος στη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, σημείωσε ότι η συμμετοχή χωρών θα εξαρτηθεί από τον ορισμό και τις παραμέτρους της αποστολής.

Παράλληλα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η Τουρκία πιστεύει πως οι Παλαιστίνιοι πρέπει να κυβερνούν την Παλαιστίνη και να διασφαλίζουν οι ίδιοι την ασφάλειά τους.

Κατέληξε πως η Τουρκία «είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για την ειρήνη», αλλά υπογράμμισε ότι «πρέπει πρώτα να υπάρξει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο».

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη συμμετείχαν το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, το Πακιστάν, η Ινδονησία και η Τουρκία.



Πηγή: skai.gr

