Ολοένα και αυξάνεται η δυσαρέσκεια απέναντι στο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε το CNN, με τη δημοτικότητα του αμερικανού προέδρου να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο για τη δεύτερη θητεία του.

Οι Αμερικανοί είναι σε γενικές γραμμές δυσαρεστημένοι με την κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ με το 68% να λέει ότι τα πράγματα πάνε άσχημα. Για την πορεία της οικονομίας, το 72% εκτιμά ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση και το 47% θεωρεί την οικονομία και το κόστος ζωής το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Περίπου 6 στους 10 υποστηρίζουν επίσης ότι οι πολιτικές του Τραμπ έχουν επιδεινώσει τις οικονομικές συνθήκες στις ΗΠΑ.

Περίπου 8 στους 10 θεωρούν το shutdown κρίσιμο, το 50% σημαντικό πρόβλημα και το 61% αποδοκιμάζει τον χειρισμό του θέματος από τον Τραμπ. Σχεδόν άλλοι τόσοι αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεται η ηγεσία του Κογκρέσου κάθε κόμματος.

Η πλειοψηφία έχει αρνητικές απόψεις για την απόδοση του Τραμπ σε πολλά άλλα βασικά ζητήματα: To 56% πιστεύει ότι οι αποφάσεις του για την εξωτερική πολιτική έχουν βλάψει τη θέση της Αμερικής στον κόσμο και το 57% λέει ότι το έχει παρατραβήξει με την απέλαση των μεταναστών που ζουν παράνομα στις ΗΠΑ.

Περίπου το ένα τέταρτο των Αμερικανών υποστηρίζουν ότι η κατάσταση της δημοκρατίας στις ΗΠΑ είναι το κορυφαίο ζήτημα που αντιμετωπίζει το έθνος και είναι το κορυφαίο ζήτημα μεταξύ των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων βουλευτών που τείνουν προς τους Δημοκρατικούς.

Το 61% των Αμερικανών θεωρεί όλο και πιο πιθανό να το παράκανε ο Τραμπ με τη χρήση της προεδρικής εξουσίας, ποσοστό αυξημένο κατά 9 μονάδες από τον περασμένο Φεβρουάριο. Σχετικά με την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, το 54% είναι δυσαρεστημένο ή θυμωμένο, με μόλις το 10% να δηλώνει ικανοποιημένο ή χαρούμενο με αυτήν την απόφαση. Ένα ακόμα 36% λέει ότι δεν δίνει και μεγάλη σημασία στο θέμα.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν επίσης ότι οι Ρεπουμπλικάνοι που ελέγχουν το Κογκρέσο κάνουν υπερβολικά πολλά για να υποστηρίξουν τον Τραμπ. Ωστόσο, η βάση των Ρεπουμπλικανών είναι ικανοποιημένη.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ωστόσο, οι απόψεις είναι πιο διχασμένες και η κομματική υποστήριξη λιγότερο σαφής. Τέσσερις στους 10 λένε ότι οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν κάνουν αρκετά για να αντιταχθούν στον Τραμπ, και μεταξύ των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων βουλευτών που κλίνουν προς τους Δημοκρατικούς, ένα 69% το πιστεύει αυτό.

Σύμφωνα με το CNN, η δημοσκόπηση διεξήχθη από τη SSRS διαδικτυακά και τηλεφωνικά από τις 27 έως τις 30 Οκτωβρίου σε ένα τυχαίο εθνικό δείγμα 1.245 ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων 954 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Πηγή: skai.gr

