Η Τουρκία επιδιώκει να παραμείνει εκτός του πολέμου, που κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και χώρες της περιοχής, εκτιμώντας παράλληλα ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές παρά την ένταση.

«Από την έναρξη του πολέμου συζητάμε ειλικρινά με όλους. Αλλά αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι διαφορετικές, επειδή οι χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε περισσότερο στην περιοχή βρίσκονται τώρα υπό πυρά, υπό επίθεση. Αυτό τις φέρνει σε μια διαφορετική θέση. Ιδιαίτερα οι Καταριανοί, οι Σαουδάραβες, οι Εμιρατιανοί, ξέρετε, βρίσκονται υπό επίθεση. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε ο πόλεμος και ο τρόπος με τον οποίο κλιμακώθηκε είναι λανθασμένος και ένα τεράστιο σφάλμα εκ μέρους όλων. Γι' αυτό μιλάμε με τους Ευρωπαίους, μιλάμε με τους Αμερικανούς και με ορισμένες χώρες της περιοχής», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σοβαρή πρωτοβουλία για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά ότι πιστεύει ότι το Ιράν είναι ανοιχτό σε παράλληλες συνομιλίες.

«Οι συνθήκες δεν ευνοούν ιδιαίτερα» τη διπλωματία αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο Φιντάν, αν και ο ίδιος προσπαθεί να πείσει τους Ιρανούς να σταματήσουν αυτές τις επιθέσεις.

«Το Ιράν νιώθει προδομένο - Απαιτείται σχέδιο τελικής έκβασης»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του και εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις.

Όπως είπε: «Νομίζω ότι κάθε δύο ή τρεις ημέρες μιλώ με τον Ιρανό ομόλογό μου. Και η αίσθησή μου είναι ότι αισθάνονται προδομένοι, επειδή για δεύτερη φορά δέχθηκαν επίθεση, ενώ βρίσκονταν σε συνομιλίες. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να αναφέρονται δημόσια στις συζητήσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι ανοιχτοί σε οποιαδήποτε λογική παρασκηνιακή διπλωματία. Τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. Νομίζω ότι ορισμένα μηνύματα ίσως μεταφέρονται μπρος-πίσω. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιληφθούμε τον σαφή ορισμό των στρατιωτικών στόχων των ΗΠΑ. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ορίζει κατά καιρούς αυτούς τους στρατιωτικούς στόχους. Πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο για τελική έκβαση».

«Κρατάμε στάση άμυνας»

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τόνισε ότι η Τουρκία, παρά τις στρατιωτικές της δυνατότητες, δεν επιθυμεί να εμπλακεί στη σύγκρουση.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε: «Όπως γνωρίζετε, και όπως έχει καταστήσει πολύ σαφές ο πρόεδρός μας, η Τουρκία είναι μια πολύ ικανή χώρα, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θέλουμε να παρασυρθούμε στον πόλεμο, γιατί δεν πρέπει να προκληθούμε και δεν πρέπει να συρθούμε σε πόλεμο. Η στάση μας αυτή τη στιγμή είναι αμυντική. Οι μονάδες του ΝΑΤΟ είναι αυτή τη στιγμή πολύ αποτελεσματικές στην αναχαίτιση πυραύλων. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να μην μπούμε σε αυτόν τον πόλεμο».

Η Τουρκία δεν θα απαντήσει στο Ιράν

Ιρανοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι δεν εκτόξευσαν πυραύλους κατά της Τουρκίας, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι πύραυλοι προήλθαν από το Ιράν, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Αποκλείει στρατιωτική αντίδραση σε αυτό το στάδιο, λέγοντας ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ ήταν αποτελεσματικά και ότι ο «πρωταρχικός στόχος» της 'Αγκυρας είναι να παραμείνει εκτός της σύγκρουσης.

«Γνωρίζω ότι μας προκαλούν και θα μας προκαλούν, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας», είπε. «Θέλουμε να μείνουμε εκτός αυτού του πολέμου», υπογράμμισε.

Σε χρήση από το ΝΑΤΟ-ΗΠΑ η βάση Ιντζιρλίκ

Όπως παραδέχτηκε ο Χακάν Φιντάν, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και μια αεροπορική βάση στη νότια Τουρκία χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών στρατευμάτων.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την πρόταση της Άγκυρας για διάλογο μεταξύ των περιφερειακών χωρών και του Ιράν, πέρα από το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος.

Όπως δήλωσε: «Είπα ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί μπορούν να συζητήσουν πλήρως το πυρηνικό ζήτημα και εμείς, ως χώρες της περιοχής, μπορούμε να μαζευτούμε και να συζητήσουμε με το Ιράν τα άλλα δύο ζητήματα. Κατά την άποψή μας, πέρα από το ό,τι το ζήτημα του Ιράν με τις ΗΠΑ είναι το πυρηνικό ζήτημα, υπάρχουν επίσης ζητήματα εμπιστοσύνης που συνεχίζουν να υφίστανται στην περιοχή».

Σκληρή κριτική στο Ισραήλ

Ο Φιντάν άσκησε έντονη κριτική στην πολιτική του Ισραήλ, κατηγορώντας την ισραηλινή ηγεσία ότι επιδιώκει την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Αν κοιτάξετε τους Ισραηλινούς, επιδιώκουν το χειρότερο δυνατό σενάριο, επειδή δεν πληρώνουν το τίμημα. Το τίμημα το πληρώνει η περιοχή. Το πληρώνουν οι Αμερικανοί, το πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Εκείνοι βρίσκονται πάντα σε πολύ καλή θέση. Έτσι έχουν οικοδομήσει το σύστημα σε όλο τον κόσμο. Οι Ισραηλινοί πραγματικά δεν ενδιαφέρονται. Θέλουν να δουν το Ιράν, ως χώρα και ως έθνος, να εξαφανίζεται. Και το λένε πολύ ξεκάθαρα, είναι πολύ εκδικητικοί. Δεν υπάρχει τρόπος να τους συνεφέρεις. Όχι, δεν είναι δυνατό. Αλλά η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα μπορεί να συνεργαστεί για να αντιμετωπίσει τα υπάρχοντα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του Ισραήλ στην περιοχή. Γιατί ο Νετανιάχου δεν μπορεί να φέρει την ασφάλεια στους Ισραηλινούς. Μπορεί μόνο να φέρει πόλεμο στους Ισραηλινούς», ανέφερε.

Αβεβαιότητα για την κατάσταση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν

Απαντώντας σε ερώτηση για την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο Φιντάν δήλωσε ότι οι πληροφορίες είναι περιορισμένες.

Όπως είπε: «Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν γνωρίζουμε την πραγματική απάντηση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι ζωντανός και λειτουργεί κανονικά. Νομίζω ότι έχει τραυματιστεί εν μέρει ως αποτέλεσμα της επίθεσης, αλλά εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του».

Ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στη διαχείριση του πολέμου στο Ιράν, λόγω των εξελίξεων στην ηγεσία της χώρας.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε: «Νομίζω ότι η διαδικασία εκλογής ενός νέου ηγέτη και η κατάσταση της υγείας του νέου ηγέτη δημιούργησαν ένα κενό. Πιστεύω ότι αυτό το κενό καλύφθηκε από την ανώτατη διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης. Αυτοί τώρα διεξάγουν τον πόλεμο και ηγούνται των επιχειρήσεων. Δομικά, όπως έχουν αναφέρει, διαθέτουν αυτόνομα κέντρα διοίκησης και ελέγχου και διαφορετικές στρατιωτικές μονάδες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

