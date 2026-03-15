Το απόγευμα του Σαββάτου 14/03 ο Πάπας Λέων ΙΔ’ μετακόμισε στο «παπικό διαμέρισμα» στο Αποστολικό Παλάτι, εντός του Βατικανού. Το ανακοίνωσε η Αγία Έδρα, τονίζοντας πως ο Πάπας μετακομίζει στο εν λόγω διαμέρισμα «μαζί με τους στενότερους συνεργάτες του, στους χώρους που είχαν στη διάθεσή τους οι προκάτοχοί του».

Πρόκειται για ένα περαιτέρω βήμα του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στην εν μέρει επιστροφή στις παραδόσεις του Βατικανού ύστερα από περίπου 13 χρόνια, εφόσον ο Πάπας Φραγκίσκος αποφάσισε να διαμείνει στον πιο σεμνό και απλό Οίκο Σάντα Μάρτα κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Στο διαμέρισμα έγιναν εργασίες, κυρίως μόνωσης κατά υγρασίας, ενώ διαθέτει παρεκκλήσι και γυμναστήριο – για τις αθλητικές ανάγκες του Πάπα.

Πηγή: skai.gr

