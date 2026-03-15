Ένα σχεδόν σουρεαλιστικό στιγμιότυπο καταγράφηκε σήμερα Κυριακή στη Βηρυτό, όπου ένα ουράνιο τόξο φάνηκε πάνω από τα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, την ώρα που πυκνοί καπνοί συνέχιζαν να υψώνονται από την περιοχή. Το βίντεο τραβήχτηκε από τη Βάαμπντα και αποτυπώνει με έντονο τρόπο την αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα του ουρανού και το πολεμικό τοπίο στο έδαφος.

Σύμφωνα με το Reuters, η νέα κλιμάκωση στον Λίβανο ακολούθησε τα πυρά που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ενώ στη συνέχεια το Ισραήλ προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς εναντίον της οργάνωσης, με εκατοντάδες νεκρούς και μαζικό εκτοπισμό αμάχων.

