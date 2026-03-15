Λαριτζάνι: Η «συμμορία του Έπσταϊν» σχεδιάζει να ενοχοποιήσει το Ιράν για επίθεση τύπου «11ης Σεπτεμβρίου»

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί ισχυρίστηκε πως οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ενοχοποιήσουν την Τεχεράνη για επίθεση που θα θυμίζει την 11η Σεπτεμβρίου.

Σε ανάρτησή του αναφέρει: «Έμαθα πως τα εναπομείναντα μέλη της ''συμμορίας του Έπσταϊν'' (σσ. όπως αποκάλεσε τις ΗΠΑ) έχουν σχεδιάσει μια συνωμοσία για να προκαλέσουν ένα περιστατικό παρόμοιο με αυτό της 11ης Σεπτεμβρίου και να ρίξουν την ευθύνη στο Ιράν».

«Το Ιράν αντιτίθεται κατηγορηματικά σε τέτοιου είδους τρομοκρατικά σχέδια και δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τον αμερικανικό λαό», τονίζει.



شنیده‌ام باقیمانده تیم اپستین طراحی توطئه‌ای را کرده‌اند که ماجرایی نظیر ۱۱ سپتامبر خلق کنند و ایران را متهم سازند. ایران اصولا با چنین برنامه‌های تروریستی مخالف است و جنگی با ملت امریکا ندارد. pic.twitter.com/fQ6YkHB5Fy — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 15, 2026

Πηγή: skai.gr

