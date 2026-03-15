Λαριτζάνι: Η «συμμορία του Έπσταϊν» σχεδιάζει να ενοχοποιήσει το Ιράν για επίθεση τύπου «11ης Σεπτεμβρίου»

«Το Ιράν αντιτίθεται κατηγορηματικά σε τέτοιου είδους τρομοκρατικά σχέδια και δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τον αμερικανικό λαό», τόνισε ο Λαριτζανί 

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί ισχυρίστηκε πως οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ενοχοποιήσουν την Τεχεράνη για επίθεση που θα θυμίζει την 11η Σεπτεμβρίου.

Σε ανάρτησή του αναφέρει: «Έμαθα πως τα εναπομείναντα μέλη της ''συμμορίας του Έπσταϊν'' (σσ. όπως αποκάλεσε τις ΗΠΑ) έχουν σχεδιάσει μια συνωμοσία για να προκαλέσουν ένα περιστατικό παρόμοιο με αυτό της 11ης Σεπτεμβρίου και να ρίξουν την ευθύνη στο Ιράν».

«Το Ιράν αντιτίθεται κατηγορηματικά σε τέτοιου είδους τρομοκρατικά σχέδια και δεν βρίσκεται σε πόλεμο με τον αμερικανικό λαό», τονίζει.
 

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή. 

TAGS: Αλί Λαριτζανί ΗΠΑ Ιράν 11η Σεπτεμβρίου Κρίση στη Μέση Ανατολή
