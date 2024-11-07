Ξεκινά το ιδρυτικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το ιδρυτικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς που ξεκινάει σήμερα μπορεί να μην πραγματοποιείται στο περιβάλλον που θα επιθυμούσαν τα ιδρυτικά της στελέχη, αφού ο στόχος εκλογής ευρωβουλευτή δεν επετεύχθη, ωστόσο σε αντίθεση με την Κουμουνδούρου, στην Πατησίων μπορούν να μιλούν για μια ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής πολιτικής.

Περισσότερες από 200 συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η ταυτότητα της Αριστεράς στις νέες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες.

Οι 1.400 σύνεδροι στις τετραήμερες εργασίες στο ΣΕΦ θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τη στήριξη που παρέχουν στον πρόεδρο του κόμματος Αλέξη Χαρίτση και να αναδείξουν την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Από αυτή στη συνέχεια θα εκλεγεί ο Γραμματέας και η Πολιτική Γραμματεία. Οι εργασίες θα ανοίξουν με την εισήγηση του Αλέξη Χαρίτση, την τοποθέτηση του Παλαιστίνιου πρέσβη και θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί των κομμάτων που έχουν κληθεί (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, ΜέΡΑ25, Κόσμος).

Στη Νέα Αριστερά θεωρούν πως ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο χρόνο έχει τεθεί εκτός πολιτικής. Ξορκίζουν σε κάθε περίπτωση σενάρια επιστροφής και αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί στο συνέδριο.

Θεωρούν πως έχουν μεγάλες ευθύνες τόσο όσοι στήριξαν τον Στέφανο Κασσελάκη όσο και αυτοί που τον αντιπολιτεύτηκαν. Επιθυμούν να πετύχουν ένα restart και να δώσουν τέλος στην εποχή που η κοινοβουλευτική ομάδα των «11» γινόταν αντιληπτή ως η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό, άλλωστε, η «μη αναγνωρισιμότητα» του κόμματος και ο τίτλος των «πρώην», φαίνεται να είναι το μεγάλο πρόβλημα που κόστισε στις πρόσφατες ευρωεκλογές.

Το στίγμα του κόμματος θα δώσουν οι βουλευτές Έφη Αχτσιόγλου, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Σία Αναγνωστοπούλου, Μερόπη Τζούφη, Πέτη Πέρκα, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Οζγκιούρ Φερχάτ, ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού Γαβριήλ Σακελλαρίδης, αλλά και τα ιστορικά και κορυφαία στελέχη Νίκος Βούτσης, Νίκος Φίλης, Πάνος Σκουρλέτης, Δημήτρης Βίτσας, Γιώργος Σταθάκης, Νίκος Μπίστης, Θεόδωρος Δρίτσας, Ανδρέας Ξανθός κ.α.

Στις θέσεις που θα αναδειχθούν στο συνέδριο προτεραιότητα αποτελεί η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ελληνικού κοινωνικού και πολιτικού μετώπου, καθώς και η κατάθεση ριζοσπαστικών προτάσεων για τα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας.

Ενίσχυση μισθών και δικαιωμάτων των εργαζομένων, ανάκτηση δημοσίου ελέγχου στα δημόσια αγαθά, ενίσχυση κοινωνικού κράτους, φορολόγηση υψηλών κερδών και περιουσιών και προστασία του περιβάλλοντος. Το πως μπορεί να αλλάξει η πολιτική κατάσταση από τη σκοπιά των συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας είναι το ένα μεγάλο ζητούμενο.

Το δεύτερο, το οποίο θα επιχειρήσουν να απαντήσουν και να προτείνουν διεξόδους οι σύνεδροι αφορά την αδυναμία της προοδευτικής αριστερής αντιπολίτευσης να συγκροτήσει μια ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Το κενό είναι μεγάλο και ο κατακερματισμός αποδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης μιας πραγματικής αντιπροσώπευσης. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται το επόμενο διάστημα η συμπόρευση της Νέας Αριστεράς με τον Κόσμο του Πέτρου Κόκκαλη. Μαζί με τον Αλέξη Χαρίτση έχουν ήδη συμμετάσχει σε δυο κεντρικές εκδηλώσεις και έχουν αρθρογραφήσει στην εφημερίδα Η Καθημερινή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.