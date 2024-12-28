Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν ότι οι Κούρδοι μαχητές δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί στην Συρία.

«Η τρομοκρατική οργάνωση PKK/FDS δεν μπορεί να γίνει δεκτή στην Συρία», δήλωσε εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφερόμενος στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (FDS), πυρήνας των οποίων είναι οι Κούρδοι μαχητές, που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ελέγχουν εδάφη στη βορειοανατολική Συρία.

Ο Χακάν Φιντάν εξήγησε στον Αντονι Μπλίνκεν ότι είναι «σημαντική η συνεργασία με την νέα συριακή ηγεσία ώστε να διασφαλισθεί η σταθερότητα στην Συρία και να ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος κατά συντεταγμένο τρόπο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η νέα συριακή ηγεσία ανακοίνωσε την περασμένη Τρίτη την επίτευξη συμφωνίας με «όλες τις ένοπλες οργανώσεις» η οποία προβλέπει την διάλυσή τους και την υπαγωγή τους στο υπουργείο Αμυνας.

Ωστόσο, η συμφωνία αυτή δεν περιλαμβάνει τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

