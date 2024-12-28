Γερμανία: Αντιδράσεις για το άρθρο του Ιλον Μασκ υπέρ της AfD στη Welt am Sonntag

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Γερμανία το άρθρο του Ίλον Μασκ υπέρ της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Welt am Sonntag. Tην παραίτηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας της υπεύθυνης του opinion section της εφημερίδας προκάλεσε η online δημοσίευση άρθρου που γίνεται λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες γερμανικές βουλευτικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.

Ο Ιλον Μασκ θεωρεί ότι έχει δικαίωμα η άποψή του να είναι βαρύνουσα για τα γερμανικά πολιτικά πράγματα λόγω των «σημαντικών επενδύσεων» που έχει κάνει στη Γερμανία. Στο άρθρο του αναπτύσσει το post το οποίο ανήρτησε την περασμένη εβδομάδα στο Χ υποστηρίζοντας ότι «μόνο η AfD μπορεί να σώσει την Γερμανία».

«Ο ισχυρισμός ότι η AfD είναι εξτρεμιστική δύναμη της άκρας δεξιάς είναι ξεκάθαρα εσφαλμένη, δεδομένου ότι η Αλις Βάιντελ, η ηγέτις του κόμματος, έχει ομόφυλη συμβία από την Σρι Λάνκα! Αυτό εσάς σας θυμίζει Χίτλερ; Ελάτε τώρα!», γράφει ο Μασκ.

Ich habe immer gerne das Meinungsressort von WELT und WAMS geleitet. Heute ist in der Welt am Sonntag ein Text von Elon Musk erschienen. Ich habe gestern nach Andruck meine Kündigung eingereicht. https://t.co/Ss1FNGiwAL — Eva Marie Kogel (@emkogel) December 28, 2024

Λίγη ώρα μετά τη δημοσίευση του άρθρου, η αρχισυντάκτρια του opinion section Έβα Μαρί Κόγκελ έγραψε στο Χ ότι υπέβαλε την παραίτησή της.

«Η δημοκρατία και η δημοσιογραφία ευδοκιμούν στο πλαίσιο της ελευθερίας της έκφρασης. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση πολωτικών απόψεων και τη δημοσιογραφική τους διαχείριση», δήλωσαν στο Reuters ο διευθυντής Jan Philipp Burgard και ο εκδότης Ulf Poschardt της εφημερίδας του ομίλου Axel Springer που αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1 Ιανουαρίου και επικαλούνται τα 340 σχόλια που συγκέντρωσε το άρθρο του Ιλον Μασκ λίγες ώρες μετά τη δημοσίευσή του.

«Η διάγνωση του Μασκ είναι ορθή, αλλά η θεραπευτική του προσέγγιση ότι μόνο η AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία, είναι θανάσιμα εσφαλμένη», απάντησε κάτω από το άρθρο ο Jan Philipp Burgard ανάγοντας σε νόμιμο συνομιλητή το Ιλον Μασκ και αναφερόμενος στη θέση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία υπέρ της εξόδου της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση και υπέρ της προσέγγισης με τη Ρωσία και του κατευνασμού της Κίνας.

"Η εξωτερική επιρροή αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία"

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ επέκρινε τις προσπάθειες άσκησης «επιρροής από το εξωτερικό» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και επεφύλαξε ιδιαίτερη - αν και έμμεση - αναφορά στον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εξωτερική επιρροή αποτελεί απειλή για την δημοκρατία. Είτε είναι καλυμμένη, όπως φέρεται να συμβαίνει στη Ρουμανία είτε ανοιχτή και κραυγαλέα, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με ιδιαίτερη ένταση στην πλατφόρμα "X"», δήλωσε ο κ. Σταϊνμάιερ, αναφερόμενος εμμέσως στην ευθεία σύσταση του Ίλον Μασκ προς τους ψηφοφόρους να επιλέξουν την AfD.

«Η απόφαση για την ψήφο λαμβάνεται αποκλειστικά από τους πολίτες με δικαίωμα ψήφου στην Γερμανία. Το μίσος και η βία δεν πρέπει να έχουν θέση στην προεκλογική εκστρατεία», τόνισε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι η επόμενη ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει «μεγάλα καθήκοντα» μπροστά της και για αυτό οι επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να αφορούν «την εξεύρεση των καλύτερων λύσεων για τις προκλήσεις της εποχής μας» τόνισε ο Γερμανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

