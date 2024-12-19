Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ζήτησε χθες Τετάρτη από τους ακραίους ισλαμιστές της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), αιχμή του δόρατος του συνασπισμού των Σύρων ανταρτών που κατέλαβαν την εξουσία στη Δαμασκό, να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους περί μετριοπάθειας αν θέλουν να αποφύγουν να τους απομονώσει η διεθνής κοινότητα, όπως έκανε και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

«Οι Ταλιμπάν έδειξαν ένα πιο μετριοπαθές πρόσωπο, ή τουλάχιστον προσπάθησαν να το κάνουν, όταν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν. Στη συνέχεια εμφανίστηκε το πραγματικό τους πρόσωπο. Το αποτέλεσμα είναι ότι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό απομονωμένοι από τον κόσμο», δήλωσε ο Μπλίνκεν σε ομιλία του στο think tank Council on Foreign Relations στη Νέα Υόρκη.

«Αν είστε η ομάδα που αναδύεται στη Συρία, αν δεν θέλετε αυτή την απομόνωση, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνετε για να προοδεύσει η χώρα», πρόσθεσε.

Ο συνασπισμός των Σύρων ανταρτών κατέλαβε την εξουσία στις 8 Δεκεμβρίου, τερματίζοντας τέσσερις δεκαετίες στη διάρκεια των οποίων κυβερνούσε τη Συρία η οικογένεια Άσαντ.

Ο στρατιωτικός επικεφαλής της HTS, ο Μουρχάφ Αμπού Κάσρα, γνωστός με το πολεμικό όνομα Αμπού Χάσαν αλ Χάμουι, κάλεσε τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες να την αφαιρέσουν από τους καταλόγους με τις τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η HTS, πρώην συριακός βραχίονας της αλ Κάιντα, δηλώνει ότι έχει διαρρήξει τους δεσμούς της με τους τζιχαντιστές.

Ο Μπλίνκεν ζήτησε να σχηματιστεί μια «μη δογματική» κυβέρνηση στη Συρία, η οποία θα προστατεύσει τις μειονότητες και θα συνεχίσει τη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους, ενώ θα φροντίσει για την εξάλειψη του χημικού οπλοστασίου της χώρας.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό, η HTS μπορεί επίσης να πάρει μαθήματα από την πτώση του Άσαντ, ενώ επέμεινε στην ανάγκη να υπάρξει πολιτική διευθέτηση της κρίσης στη χώρα: «Η κατηγορηματική άρνηση του Άσαντ να δεσμευθεί σε οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία είναι ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην πτώση του».

Οι Ταλιμπάν ανακατέλαβαν την εξουσία το 2021 λίγο μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Έπειτα από κάποια ανοίγματα προς τη Δύση, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν επέβαλε και πάλι στη χώρα την αυστηρή εκδοχή της του ισλαμικού νόμου, κυρίως περιορίζοντας σημαντικά τα δικαιώματα των γυναικών.

Καμία χώρα δεν έχει αναγνωρίσει τους Ταλιμπάν ως νόμιμη κυβέρνηση του Αφγανιστάν, αν και η Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δεχθεί τα διαπιστευτήρια των πρεσβευτών που έχουν διορίσει οι Ταλιμπάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

