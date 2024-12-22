Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν βρίσκεται στη Δαμασκό, όπου συναντήθηκε με τον Άχμεντ αλ Σάραα (Αμπού Μοχάμαντ αλ Γκολάνι), ηγέτη της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS).

«Οι σκοτεινές μέρες στη Συρία είναι πίσω μας, και μας περιμένουν καλύτερες μέρες. Δεν υπάρχει χώρος για Κούρδους μαχητές του PKK και της YPG στη Συρία», ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών.

Ο Φιντάν είπε επίσης ότι πιστεύει ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ακολουθούσε διαφορετική προσέγγιση σχετικά με την παρουσία των ΗΠΑ στη Συρία και τη συνεργασία με τους SDF μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του.

Αναλυτικότερα η ομιλία του: «Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα στη Δαμασκό. Εύχομαι έλεος του Θεού στα αδέρφια μας που μαρτύρησαν τα τελευταία 14 χρόνια του αγώνα για την ελευθερία. Σας έφερα τους χαιρετισμούς του τουρκικού λαού και του Προέδρου μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Για 14 χρόνια, η χαρά σας ήταν η χαρά μας, η λύπη σας ήταν η λύπη μας. Ως Τούρκοι, είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είμαι στη Δαμασκό σήμερα γιατί δεν θα σε αφήσουμε μόνο σήμερα, όπως στις πιο σκοτεινές σου μέρες.

Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίσαμε τη σημασία της σταθερότητας στη Συρία. Είναι δυνατό να εξαλειφθεί η τρομοκρατία. Η νέα διοίκηση της Συρίας χρειάζεται ευκαιρία και χρόνο για να εφαρμόσει τις υποσχέσεις της. Οι απαραίτητες προετοιμασίες για την ανοικοδόμηση της Συρίας πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό. Μόνο έτσι θα είναι δυνατή η ασφαλής επιστροφή των Σύρων αδελφών μας στη χώρα τους. Ολόκληρη η διεθνής κοινότητα, ιδιαίτερα οι αραβικές χώρες, θα πρέπει να συμμετάσχουν στη νέα διοίκηση στη Συρία.

Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός όσον αφορά την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Το επιβεβαιώσαμε στη συνάντηση. Δεν υπάρχει χώρος για την τρομοκρατική οργάνωση PKK/YPG στη Συρία. Είδα για άλλη μια φορά πόσο αποφασισμένος είναι ο συριακός λαός στον αγώνα ενάντια στην PKK/YPG. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τον αγώνα του συριακού λαού ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος. Ας ελπίσουμε ότι θα καθαρίσουν το Ισλαμικό Κράτος από τα εδάφη τους.

Είναι απαράδεκτο για το Ισραήλ να σφετερίζεται τα εδάφη της Συρίας. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αντιδράσει στο Ισραήλ.

Έχω δει τις θυσίες που έχετε κάνει εδώ και 14 χρόνια. Δεν μπορώ να ξεχάσω την ημέρα που οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης έφυγαν από το Χαλέπι. Σήμερα όμως είναι μια μέρα γεμάτη ελπίδα. Θα αγωνιστούμε για άλλη μια φορά για την ειρήνη, ευχόμαστε επιτυχία στη νέα διοίκηση της Συρίας».

-Πιστεύετε ότι η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, μαζί με τον Τραμπ, θα λύσει το πρόβλημα των YPG/PKK;

-Υπουργός Φιντάν: Θα είναι η δεύτερη θητεία του Τραμπ. Ο κ. Τραμπ είναι ξεκάθαρος και προσανατολισμένος μόνο προς τα συμφέροντα της Αμερικής. Αν τα πράγματα με τους κρατούμενους της ISIS λυθούν, δεν θα χρειαστούμε τις ΗΠΑ. Αλλά το αμερικανικό σύστημα δεν προστατεύει μόνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ, αλλά και άλλων χωρών. Ο κ. Τραμπ βλέπει τα μαθηματικά. Πιστεύω ότι στη νέα εποχή, ο κ. Τραμπ θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με μεγαλύτερη δύναμη, με μεγαλύτερη θέληση, μόνο για τα αμερικανικά συμφέροντα. Πιστεύω ότι ο Τραμπ θα έχει διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τη Συρία και τη συνεργασία με τους Κούρδους μαχητές.

Οι δηλώσεις του αλ Γκολάνι

«Δίνουμε σημασία στη συνεργασία σε οικονομικά και πολιτικά πλαίσια την επόμενη περίοδο. Είπαμε ότι μας ενδιαφέρει η υποστήριξη της Τουρκίας γιατί οι υποδομές μας είναι προβληματικές. Η Τουρκία στάθηκε πάντα στο πλευρό της Συρίας».

- Τι μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στη διεθνή κοινότητα;

- Ahmed al-Shara: Ο Άσαντ έφυγε, οι κυρώσεις πρέπει να αρθούν

- Τι θα θέλατε να πείτε στις μειονότητες που ζουν στη Συρία ή σε αυτούς που είναι ανήσυχοι;

- Ahmed al-Shara: Η επανάσταση δεν είχε ποτέ στόχο τις μειονότητες. Το καθεστώς προκάλεσε διχασμό στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή φοβόμαστε τις μειονότητες, προσέχουμε να μην τις βλάψουμε. Θα δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση αντάξια του συριακού λαού.

- Συναντηθήκατε με κάποιες ένοπλες ομάδες. Έχετε καταλήξει σε συμφωνία για αφοπλισμό;

- Ahmed al-Shara: Ήμασταν σε συντονισμό με αυτές τις ομάδες. Θα διασφαλιστεί η συγκρότηση του συριακού στρατού. Οι ένοπλες ομάδες θα αυτοδιαλυθούν σταδιακά. Θέλουμε να πάρουμε υπό τον έλεγχό μας όλες τις ομάδες όπλων στη χώρα και οι περισσότερες ομάδες συμφωνούν μαζί μας σε αυτό το θέμα.

