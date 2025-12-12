Το Ελσίνκι ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προμηθευτεί από τις ΗΠΑ προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος μεσαίου βεληνεκούς (AMRAAM).

Η Φινλανδία, χώρα μέλος του NATO που μοιράζεται μακρά συνοριογραμμή με τη Ρωσία, παρήγγειλε το 2022 64 μαχητικά F-35 από την Lockheed Martin, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026.

«Οι πρώτες παραδόσεις πυραύλων θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του στόλου F-35», τόνισε η φινλανδική κυβέρνηση στη σημερινή της ανακοίνωση.

«Αυτός ο εφοδιασμός θα δώσει στη Φινλανδία την τελευταία και πιο προηγμένη έκδοση των AMRAAM, που θα βελτιώσει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε απειλές στο επιχειρησιακό μας περιβάλλον», προσθέτει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

