Το γύρο του διαδικτύου έχουν κάνει τις τελευταίες μέρες φωτογραφίες που δείχνουν το δεξί χέρι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με έναν αυτοκόλλητο επίδεσμο.

Στις 30 Νοεμβρίου (κεντρική φωτογραφία) ο φακός κατέγραψε το τσιρότο στη ράχη του χεριού του 79χρονου προέδρου, ενώ ένα παχύ στρώμα μακιγιάζ έκρυβε μία μελανιά.

Έκτοτε, το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ έχει φωτογραφηθεί με το κολλημένο τσιρότο, τουλάχιστον άλλες 3 φορές.

Ένας επίδεσμος φαίνεται στο χέρι του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy στην Ουάσινγκτον

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, απαντώντας (ελαφρώς ενοχλημένη) σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, επανέλαβε μία αστεία απάντηση που είχε δώσει σε αντίστοιχή περίπτωση, πριν από μήνες: «τα χέρια του προέδρου έχουν μελανιάσει από τις πολλές χειραψίες».

🚨BREAKING: Karoline Leavitt says the bandaids on Trump’s hands are hiding bruises from “shaking hands.”



How many presidents, how many Senators, Congresspeople, and business leaders shake hands every single day? Why don’t they look like THAT? pic.twitter.com/o2LcFZl0rp — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) December 11, 2025

«Όσο για τους επιδέσμους στο χέρι, σας έχουμε δώσει εξήγηση. Το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος συναντά και κάνει χειραψίες με πολύ κόσμο, περισσότερο από ότι μπορείτε να φανταστείτε» είπε η Κάρολαΐν Λίβιτ.

The White House said Thursday the high volume of handshakes by President Donald Trump explains the adhesive bandages he has worn on the back of his right hand in recent days. ➡️ https://t.co/nW1sXEoyTv pic.twitter.com/4a7PjQidYe — AFP News Agency (@AFP) December 12, 2025

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο πρόεδρος Τραμπ «λαμβάνει καθημερινά ασπιρίνη, κάτι που μπορεί να συμβάλει στον μελανιά που βλέπετε, όπως έχουν δείξει και οι κλινικές του εξετάσεις στο παρελθόν».

Τα χέρια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον

Ως ο γηραιότερος πρόεδρος που εκλέχθηκε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ υπερασπίζετε σθεναρά την προσωπική του υγεία, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, τον οποίο ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι «έχανε τις ικανότητές του σε σημείο που να μην μπορεί να κυβερνήσει μέχρι το τέλος της θητείας του».

Μάλιστα, την την Τρίτη το βράδυ, δημοσίευσε ένα μακροσκελές μήνυμα στην πλατφόρμα του Truth Social, χαρακτηρίζοντας τα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη φυσική του κατάσταση ως ισοδύναμες με «στάση, ίσως ακόμη και προδοσία».

Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση, συμπεριλαμβανομένης μαγνητικής τομογραφίας, και ο γιατρός του ανέφερε ότι ο πρόεδρος ήταν σε άριστη υγεία.

