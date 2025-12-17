Συγγνώμη ζήτησε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, από τους πολίτες της Ιαπωνίας, της Κίνας και της Νότιας Κορέας, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από selfies Φινλανδών βουλευτών, στις οποίες μιμούνταν χαρακτηριστικά ασιατικών προσώπων και θεωρήθηκαν ρατσιστικές

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η Σάρα Τζάφτσε, "Μις Φινλανδία 2025", έχασε τον τίτλο της λόγω ανάρτησης φωτογραφίας στα κοινωνικά δίκτυα, όπου στενεύει τα μάτια της, συνοδεύοντας τη με τη φράση «φάτε με έναν Κινέζο».

Σε ένδειξη υποστήριξης, αρκετά μέλη του δεξιού λαϊκιστικού Κόμματος των Φινλανδών, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, ανάρτησαν παρόμοιες φωτογραφίες. Οι πράξεις αυτές προκάλεσαν σφοδρή διαμάχη στη Φινλανδία.

Ο πρωθυπουργός Όρπο χαρακτήρισε τις αναρτήσεις «προσβλητικές» και τόνισε πως δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες ισότητας και ένταξης της χώρας. Όπως δήλωσε, «ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στη φινλανδική κοινωνία».

Οι αντιδράσεις επεκτάθηκαν και σε οικονομικό επίπεδο. Φινλανδική εταιρεία παραγωγής είδε πρότζεκτ της στην Ιαπωνία να αναστέλλονται, ενώ και η αεροπορική εταιρεία Finnair επηρεάστηκε αρνητικά, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό Yle.

Το γραφείο του πρωθυπουργού υπογράμμισε ότι η συμπεριφορά των βουλευτών «δεν αντιπροσωπεύει τη θέση της Φινλανδίας» στα συγκεκριμένα ζητήματα.

Από τους βουλευτές που ανάρτησαν τις επίμαχες selfies, η Κάισα Γκάρεντεβ δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, ενώ οι Γιούχο Εερόλα και Σεμπάστιαν Τίνκινεν παραδέχθηκαν το λάθος τους. Ο Τίνκινεν ανέφερε ότι οι ενέργειές του «δεν είχαν σκοπό να βλάψουν κανέναν».

Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα συνεδριάσει για να εξετάσει ενδεχόμενα πειθαρχικά μέτρα εναντίον των εμπλεκομένων βουλευτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φινλανδική κυβέρνηση, που ανέλαβε την εξουσία το 2023, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επικρίσεων για εμπρηστικές δηλώσεις μελών του Κόμματος των Φινλανδών. Τον Αύγουστο, βουλευτής του κόμματος είχε δηλώσει πως οι μετανάστες μετατρέπουν τη Φινλανδία σε «χοιροστάσιο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.