Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτες σκηνές στη Φινλανδία: Η Χάκα υποβιβάστηκε και οπαδοί έκαψαν το γήπεδο - Δείτε βίντεο

Η Χάκα υποβιβάστηκε αλλά οι οπαδοί της δεν το πήραν και τόσο ψύχραιμα, αφού τρεις έφηβοι έβαλαν φωτιά στο γήπεδο

Χάκα Φινλανδία

Απίστευτα πράγματα στη Φινλανδία. Η Χάκα υποβιβάστηκε μετά από μια καταστροφική χρονιά, στην οποία τα πήγαινε χάλια τόσο αγωνιστικά, όσο και στα οικονομικά, με τους οπαδούς της να μην το παίρνουν τόσο ψύχραιμα.

Συγκεκριμένα, τρεις 15χρονοι έβαλαν φωτιά στο γήπεδο το οποίο κατασκευάστηκε το 1934 και κάηκε ολοσχερώς μια κερκίδα, ενώ προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του τεχνητού χλοοτάπητα.

«Είμαστε πραγματικά λυπημένοι από την πυρκαγιά στο γήπεδο Tehtaas. Το Tehtaas είναι ένα αγαπημένο μέρος για τους κατοίκους του Κόσκι και η πόλη έχει δεσμευτεί να συντηρήσει το γήπεδο. ώρα το καθήκον μας είναι να μάθουμε τι χρειάζεται για να επαναφέρουμε το γήπεδο σε αγωνιστική κατάσταση», είπε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιόνι Κουμλάντερ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φινλανδία γήπεδο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark