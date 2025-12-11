Απίστευτα πράγματα στη Φινλανδία. Η Χάκα υποβιβάστηκε μετά από μια καταστροφική χρονιά, στην οποία τα πήγαινε χάλια τόσο αγωνιστικά, όσο και στα οικονομικά, με τους οπαδούς της να μην το παίρνουν τόσο ψύχραιμα.

Συγκεκριμένα, τρεις 15χρονοι έβαλαν φωτιά στο γήπεδο το οποίο κατασκευάστηκε το 1934 και κάηκε ολοσχερώς μια κερκίδα, ενώ προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του τεχνητού χλοοτάπητα.

«Είμαστε πραγματικά λυπημένοι από την πυρκαγιά στο γήπεδο Tehtaas. Το Tehtaas είναι ένα αγαπημένο μέρος για τους κατοίκους του Κόσκι και η πόλη έχει δεσμευτεί να συντηρήσει το γήπεδο. ώρα το καθήκον μας είναι να μάθουμε τι χρειάζεται για να επαναφέρουμε το γήπεδο σε αγωνιστική κατάσταση», είπε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιόνι Κουμλάντερ.

FC Haka : relégation… puis stade incendié. 🏟️



🇫🇮 Dernier avec 17 points, le club finlandais est relégué .



Le 7 décembre, trois mineurs d’environ 15 ans ont mis le feu au stade Tehtaan Kenttä.

😱 pic.twitter.com/ewks333QYv — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) December 11, 2025

