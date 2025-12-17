Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέος σάλος στη Βρετανία: Ο Δούκας του Μάρλμπορο κατηγορείται για εκ προθέσεως στραγγαλισμό

Στον 70χρονο Τσαρλς Τζέιμς Σπένσερ-Τσόρτσιλ, συγγενή της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Ουίνστον Τσόρτσιλ, απαγγέλθηκαν τρεις κατηγορίες

βρετανια αστυνομια

Αντιμέτωπος με κατηγορίες στραγγαλισμού βρίσκεται ο Δούκας του Μάλμπορο, σύμφωνα με μία λιτή ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας. 

Ο Δούκας του Μάρλμπορο κατηγορείται για τρεις απόπειρες εκ προθέσεως στραγγαλισμού.  

Στον Τσαρλς Τζέιμς Σπένσερ-Τσόρτσιλ, 70 ετών, συγγενή της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Ουίνστον Τσόρτσιλ, απαγγέλθηκαν τρεις κατηγορίες «εκ προθέσεως στραγγαλισμού».  

Τα αδικήματα - ευτυχώς μη φανατηφόρα - φέρονται να διαπράχθηκαν στο Γούντστοκ του Οξφορντσάιρ μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και Μαΐου 2024, εναντίον του ίδιου ατόμου.

Ο Δούκας συνελήφθη στις 13 Μαΐου πέρυσι, μετά από αστυνομική έρευνα και πρόκειται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο της Οξφόρδης την Πέμπτη.

Ο Τσαρλς έγινε ο 12ος Δούκας του Μάρλμπορο αφού κληρονόμησε τον τίτλο από τον πατέρα του, Τζον Σπένσερ-Τσόρτσιλ, ο οποίος πέθανε το 2014 σε ηλικία 88 ετών.

Ανήκει σε μία από τις παλιές αριστοκρατικές οικογένειες της Βρετανίας ενώ είναι γνωστό ότι στο παρελθόν είχε προβλήματα εθισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark