Αντιμέτωπος με κατηγορίες στραγγαλισμού βρίσκεται ο Δούκας του Μάλμπορο, σύμφωνα με μία λιτή ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας.

Ο Δούκας του Μάρλμπορο κατηγορείται για τρεις απόπειρες εκ προθέσεως στραγγαλισμού.

Duke of Marlborough charged with three counts of intentional strangulation https://t.co/9z3pPDhpj6 — The Independent (@Independent) December 17, 2025

Στον Τσαρλς Τζέιμς Σπένσερ-Τσόρτσιλ, 70 ετών, συγγενή της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Ουίνστον Τσόρτσιλ, απαγγέλθηκαν τρεις κατηγορίες «εκ προθέσεως στραγγαλισμού».

Τα αδικήματα - ευτυχώς μη φανατηφόρα - φέρονται να διαπράχθηκαν στο Γούντστοκ του Οξφορντσάιρ μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και Μαΐου 2024, εναντίον του ίδιου ατόμου.

Ο Δούκας συνελήφθη στις 13 Μαΐου πέρυσι, μετά από αστυνομική έρευνα και πρόκειται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο της Οξφόρδης την Πέμπτη.

Ο Τσαρλς έγινε ο 12ος Δούκας του Μάρλμπορο αφού κληρονόμησε τον τίτλο από τον πατέρα του, Τζον Σπένσερ-Τσόρτσιλ, ο οποίος πέθανε το 2014 σε ηλικία 88 ετών.

Ανήκει σε μία από τις παλιές αριστοκρατικές οικογένειες της Βρετανίας ενώ είναι γνωστό ότι στο παρελθόν είχε προβλήματα εθισμού.

Πηγή: skai.gr

