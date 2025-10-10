Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα στις Φιλιππίνες, λίγες ώρες μετά τα 7, 4 Ρίχτερ με τουλάχιστον 6 νεκρούς τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Οπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ), ο σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε στο Μιντανάο και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, η νέα σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 6,9 βαθμών.
Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι και οι άνθρωποι καλούνται να εκκενώσουν αμέσως τις παράκτιες περιοχές προς υψηλότερα σημεία.
