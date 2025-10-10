Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέος ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες, μετά τα 7,4 Ρίχτερ

Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία της χώρας, η νέα δόνηση είχε μέγεθος 6,9 Ρίχτερ και σημειώθηκε στο Μιντανάο - Προειδοποίηση για τσουνάμι

φιλιππινες

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα στις Φιλιππίνες, λίγες ώρες μετά τα 7, 4 Ρίχτερ με τουλάχιστον 6 νεκρούς τα ξημερώματα της Παρασκευής. 

Οπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ), ο σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε στο Μιντανάο και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. 

Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, η νέα σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 6,9 βαθμών.

Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι και οι άνθρωποι καλούνται να εκκενώσουν αμέσως τις παράκτιες περιοχές προς υψηλότερα σημεία. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φιλιππίνες Σεισμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark