Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τα «γαλλικά» του Σεργκέι Λαβρόφ όταν του πάτησαν το πόδι στη σύνοδο των BRICS - Δείτε βίντεο

Ένας μυστηριώδης άντρας πάτησε το πόδι του Σεργκέι Λαβρόφ με αποτέλεσμα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας να μην μπορεί να κρύψει τον πόνο του

Σεργκέι Λαβρόφ

Ένα απρόοπτο για τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ κατέγραψαν οι κάμερες κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των BRICS στο Καζάν.

Ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν μιλούσε και από πίσω καθόταν ο Σεργκέι Λαβρόφ μαζί με άλλους αξιωματούχους, ξαφνικά πέρασε ένας μυστηριώδης άνδρας που πάτησε το πόδι του 74χρονου κορυφαίου διπλωμάτη του Κρεμλίνου, προκαλώντας του αφόρητο πόνο.

Ο Λαβρόφ μόρφασε και φούσκωσε τα μάγουλά του καθώς γύρισε να κοιτάξει τη φιγούρα που περνούσε, προσπαθώντας να την αναγνωρίσει, αλλά ο άνδρας πέρασε γρήγορα ενώ ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Πούτιν εθεάθη να χαμογελά με την ατυχία του υπουργού Εξωτερικών.

Μάλιστα, ορισμένοι παρατήρησαν στο βίντεο ότι ο μορφασμός του Λαβρόφ συνοδεύτηκε και από μια βρισιά «γα**** ηλίθιοι».

Αρχικά αρκετοί νόμιζαν πως τον πάτησε κάποια γυναίκα με το τακούνι της, ωστόσο στη συνέχεια έγινε αντιληπτό πως ήταν κάποιος εύσωμος άνδρας. 

Σε άλλο πλάνο επίσης ο Σεργκέι Λαβρόφ πιάστηκε να... «σκαλίζει» την μύτη του, μια όχι και τόσο ευγενική κίνηση. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεργκέι Λαβρόφ Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark