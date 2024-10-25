Ένα απρόοπτο για τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ κατέγραψαν οι κάμερες κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των BRICS στο Καζάν.

Ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν μιλούσε και από πίσω καθόταν ο Σεργκέι Λαβρόφ μαζί με άλλους αξιωματούχους, ξαφνικά πέρασε ένας μυστηριώδης άνδρας που πάτησε το πόδι του 74χρονου κορυφαίου διπλωμάτη του Κρεμλίνου, προκαλώντας του αφόρητο πόνο.

Ο Λαβρόφ μόρφασε και φούσκωσε τα μάγουλά του καθώς γύρισε να κοιτάξει τη φιγούρα που περνούσε, προσπαθώντας να την αναγνωρίσει, αλλά ο άνδρας πέρασε γρήγορα ενώ ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Πούτιν εθεάθη να χαμογελά με την ατυχία του υπουργού Εξωτερικών.

Μάλιστα, ορισμένοι παρατήρησαν στο βίντεο ότι ο μορφασμός του Λαβρόφ συνοδεύτηκε και από μια βρισιά «γα**** ηλίθιοι».

Αρχικά αρκετοί νόμιζαν πως τον πάτησε κάποια γυναίκα με το τακούνι της, ωστόσο στη συνέχεια έγινε αντιληπτό πως ήταν κάποιος εύσωμος άνδρας.

Σε άλλο πλάνο επίσης ο Σεργκέι Λαβρόφ πιάστηκε να... «σκαλίζει» την μύτη του, μια όχι και τόσο ευγενική κίνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.