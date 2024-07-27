Περίπου 4.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους στην Καλιφόρνια λόγω μεγάλης πυρκαγιάς που συνέχιζε χθες, Παρασκευή, να ενισχύεται επικίνδυνα παρά την επέμβαση 1.700 πυροσβεστών, προκαλώντας ανησυχίες στις αρχές.

Από την Τετάρτη το απόγευμα που ξέσπασε στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνιας, η πυρκαγιά που ονομάστηκε «Park Fire» είχε κάψει ως χθες πάνω από 720 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής έκτασης και 134 κτίρια και παρέμενε ανεξέλεγκτη, σύμφωνα με την υπηρεσία δασών και πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας CalFire.

Η πυρκαγιά εξαπλωνόταν με την ταχύτητα πεζού σε αγροτική περιοχή που βρίσκεται τρεις ώρες δρόμο με το αυτοκίνητο βορειοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

Χθες το βράδυ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δύο κομητείες που απειλούνται από τις φλόγες, για να επιταχυνθεί η δράση των αρχών.

Η φωτιά ανάγκασε περίπου 4.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους στα χωριά Κοχάσετ και Φόρεστ Ραντς, μετά το ξέσπασμά της στην μικρή πόλη Τσίκο.

Η τεράστια αυτή δασική πυρκαγιά προκαλεί άσχημες αναμνήσεις: τμήμα της πόλης Παραντάις, όπου 85 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2018 στην πιο φονική πυρκαγιά στην ιστορία της Καλιφόρνιας, βρίσκεται σε συναγερμό και οι κάτοικοί του οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

«Οφείλετε να είσαστε έτοιμοι να φύγετε», δήλωσε την Πέμπτη ο Κόρι Χόνια, ο σερίφης της κομητείας Μπιουτ. «Αν η πυρκαγιά εξαπλωθεί, δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ή να σας εγγυηθώ ότι θα μπορέσουμε να σας σώσουμε τη ζωή».

«Πρόκειται για μεταβαλλόμενη κατάσταση», σημείωσε χθες σε νέες δηλώσεις του, επισημαίνοντας ότι η φωτιά "πέρασε" από το χωριό Κοχάσετ στη διάρκεια της νύχτας.

Κάτοικοι που γλίτωσαν από τις φλόγες περιέγραψαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την αγωνιώδη διαφυγή τους μέσω του μοναδικού δρόμου μέσα στο δάσος που ήταν προσβάσιμος στην περιοχή, με τους προβολείς των αυτοκινήτων τους να μην μπορούν να φωτίσουν το οδόστρωμα λόγω του πυκνού καπνού.

«Προκαλούσε μεγάλη ανησυχία το να ξέρεις ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος διαφυγής», δήλωσε ο Νίκο Σέλτον στην εφημερίδα Sacramento Bee.

«Αισθάνομαι σαν να έχω παραλύσει», σημείωσε παράλληλα στο δίκτυο CBS η Τζούλια Γιάρμποου, το σπίτι της οποίας κάηκε από τις φλόγες.

Η πυρκαγιά αυτή προκλήθηκε από εμπρησμό, σύμφωνα με τις αρχές. Ένας 42χρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση την Πέμπτη το πρωί, αφού εθεάθη να σπρώχνει «αυτοκίνητο που είχε πάρει φωτιά σε φαράγγι», σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία.

Ο ύποπτος είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 20 ετών το 2003. Στο ποινικό του μητρώο αναφέρεται σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και ένοπλη ληστεία.

Όσον αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς, ενισχύσεις είχαν σταλεί σε πολλά μέρη της Καλιφόρνιας, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία είχε σημάνει συναγερμό για χθες, λόγω των ισχυρών ανέμων που εγκυμονούσαν τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς.

«Παρατηρούμε ακραία επέκταση βόρεια» της πυρκαγιάς, εξήγησε χθες ο Μπίλι Σι, διοικητής των πυροσβεστών.

Οι πυροσβέστες εστιάζουν το βασικό μέρος των μέσων που διαθέτουν στην προστασία των κατοικημένων περιοχών.

«Ελπίζουμε ότι οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν σημαντικά από αυτό το σαββατοκύριακο με πιο χαμηλές θερμοκρασίες και σχετική αύξηση της υγρασίας, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε ευκολότερη πρόσβαση στην περίμετρο (της φωτιάς) αντί να παραμένουμε σε άμυνα», σημείωσε.

«Είναι πραγματικά η πρώτη πυρκαγιά των τελευταίων ετών στην Καλιφόρνια για την οποία θα έλεγα ότι έχει συμπεριφορά που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και αυτό δεν είναι καλό», σχολίασε την Πέμπτη το βράδυ ο Ντάνιελ Σουέιν, ειδικός για ακραία φαινόμενα στο πανεπιστήμιο UCLA.

Ο Σουέιν συνέκρινε τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά με αυτές που κατέκαψαν την Καλιφόρνια τη δεκαετία του 2010, οι οποίες ήταν από τις χειρότερες στην ιστορία της πολιτείας αυτής των δυτικών ΗΠΑ.

«Η μόνη καλή είδηση είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλες πόλεις στην άμεση πορεία της πυρκαγιάς», πρόσθεσε ο ίδιος, κρίνοντας ότι η φωτιά μπορεί να εξακολουθήσει να μαίνεται «για εβδομάδες, ακόμη και μήνες».

Ύστερα από δύο βροχερούς χειμώνες, οι δυτικές ΗΠΑ αντιμετώπισαν αρκετά κύματα καύσωνα από τον Ιούνιο, τα οποία ξεραίνουν τη νέα βλάστηση από τις βροχές και ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

«Καταρρίψαμε ρεκόρ (θερμοκρασίας) (...) και αυτό συνέβη σε πολύ μεγάλη ζώνη, που εκτείνεται από τα βορειοδυτικά του Μεξικού ως τα δυτικά του Καναδά», σημείωσε ο ειδικός.

Εκατοντάδες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σε όλη τη ζώνη αυτή, ιδίως στο Όρεγκον στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

Τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα συνιστούν δείκτη της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη η οποία συνδέεται με την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την εξάρτηση της ανθρωπότητας από τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

