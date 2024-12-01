Φέζερ: Δύσκολο ταξίδι για το μεταναστευτικό στην Ελλάδα

Με τους Έλληνες ομολόγους της από το υπ. Προστασίας του Πολίτη και το υπ. Μετανάστευσης αναμένεται να έχει κρίσιμες συναντήσεις η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα, όπου μεταβαίνει τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το γερμανικό υπ. Εξωτερικών.



Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπ. Εσωτερικών, Μαξιμίλιαν Καλ, στο επίκεντρο θα βρεθεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, στο οποίο συμφώνησε η ΕΕ «μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις». Η εφαρμογή του και μάλιστα άμεσα είναι για τη Γερμανία «σημαντική», δεδομένων των πιέσεων που δέχεται η χώρα κυρίως από τη λεγόμενη δευτερογενή μετανάστευση. Η Γερμανία βρίσκεται επίσης σε προεκλογική περίοδο μέχρι τις πρόωρες εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου, με την κυβέρνηση μειοψηφίας του Όλαφ Σολτς να προσπαθεί να κλείσει σημαντικές συμφωνίες μέχρι την τελευταία στιγμή.



Για το γερμανικό υπ. Εσωτερικών, όπως διαφάνηκε και στη χθεσινή κυβερνητική ενημέρωση, τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει με φόντο το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου είναι: η βελτίωση των ελέγχων, της καταγραφής και της κατανομής των αιτούντων άσυλο καθώς επίσης και η βελτίωση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

«Focus» σε κράτος δικαίου και συνθήκες διαβίωσης

Μετά από ερώτηση με αφορμή πρόσφατο ναυάγιο στο Αιγαίο και την κριτική που έχει ασκηθεί στην Ελλάδα για τις συνθήκες στα προσφυγικά κέντρα, κυρίως των νησιών, ο Μαξιμίλιαν Καν ανέφερε ότι ένα από τα θέματα της επίσκεψης της υπ. Εσωτερικών θα είναι και ο σεβασμός των όρων ανθρωπιστικού δικαίου καθώς επίσης και του κράτους δικαίου στα ελληνικά προσφυγικά κέντρα. ΄



Στο παρελθόν η γερμανική κυβέρνηση, όπως και η ΕΕ, είχαν ασκήσει σκληρή κριτική στην Ελλάδα τόσο για τις φερόμενες παράνομες επαναπροωθήσεις (pushback) στο Αιγαίο αλλά και για τις συνθήκες διαβίωσης σε προσφυγικά κέντρα, οι οποίες αποτέλεσαν μάλιστα αντικείμενο σχετικών δικαστικών αποφάσεων στη Γερμανία, μπλοκάροντας έτσι επιστροφές προς την Ελλάδα.



Και η πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στη προσφυγική δομή της Μαλακάσας συνοδεία του υπ. Μετανάστευσης Νίκου Παναγιωτόπουλου ήταν επεισοδιακή. Αν και αποτελούσε ένα κρίσιμο κομμάτι του επίσημου προγράμματος, ολοκληρώθηκε πολύ σύντομα, εξαιτίας της έντασης στο προσφυγικό κέντρο, με αιτούντες άσυλο να φωνάζουν: «Ταυτότητα, ταυτότητα!» και «Γερμανία, Γερμανία!».

Τι είχαν πει Φέζερ και Παναγιωτόπουλος

Απαντώντας σε ερώτηση της DW τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ είχε δηλώσει:



«Για εμάς είναι σημαντικό να συνομιλούμε ως ισότιμοι Ευρωπαίοι εταίροι με την Ελλάδα για το πώς θα μπορέσουμε από τη μια πλευρά να διαφυλάξουμε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ - αυτό είναι πολύ σημαντικό ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις της Frontex.



Από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό να συνομιλούμε με την Ελλάδα για το πώς οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα και έρχονται στη Γερμανία θα μπορούν να επιστρέφουν στην Ελλάδα» συνέχισε συμπληρώνοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση έχει μια «πολύ καλή σχέση» με την ελληνική ως προς τα ζητήματα αυτά και ότι αυτό «θα συνεχιστεί».



Μάλιστα η Νάνσι Φέζερ είχε συμπληρώσει τότε ότι η ίδια δεν είχε ασκήσει κριτική στην Ελλάδα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού.



Από την πλευρά του, στο ίδιο πλαίσιο, ο Έλληνας υπ. Μετανάστευσης Νίκος Παναγιωτόπουλος μιλώντας από το Βερολίνο σε δημοσιογράφους είχε αναφέρει μεταξύ άλλων:



«Έχει ασκηθεί κριτική απέναντι στην Ελλάδα αλλά από την άλλη αναγνωρίζεται η προσπάθεια της χώρας να δημιουργήσει δομές και διαδικασίες, ώστε να διαχειρίζεται το μεταναστευτικό ως χώρα πρώτης υποδοχής αλλά και ως χώρα, από την οποία θέλει να διέλθει κάποιος που εισέρχεται παράνομα σε ευρωπαϊκό έδαφος, διότι τελικός προορισμός για τη συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών ήταν και είναι η Γερμανία».

