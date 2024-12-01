Ρουμανία: Η άκρα δεξιά αναμένεται να επιβεβαιώσει την άνοδό της στις σημερινές βουλευτικές εκλογές

Οι Ρουμάνοι καλούνται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, στις οποίες η ακροδεξιά αναμένεται να σημειώσει μεγάλα κέρδη, έπειτα από μια χαοτική εβδομάδα και την ενδεχόμενη νίκη του ακροδεξιού υποψήφιου στις προεδρικές εκλογές Καλίν Γκεοργκέσκου που θα σηματοδοτούσε μια αλλαγή πολιτικής για τη χώρα μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Σήμερα, εθνική επέτειο στη Ρουμανία, τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 21:00. Τα exit polls θα δημοσιευθούν λίγο αργότερα.

Έπειτα από τρεις δεκαετίες στη διάρκεια των οποίων η πολιτική ζωή της χώρας είχε διαμορφωθεί γύρω από δύο μεγάλα κόμματα, οι αναλυτές προβλέπουν ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο και δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η ακροδεξιά, χωρισμένη σε πολλά κόμματα τα οποία έχουν ως κοινό την αντίθεσή τους στη στήριξη προς την Ουκρανία, φαίνεται να κερδίζει το 30% των ψήφων.

Μια τέτοια άνοδος της ακροδεξιάς δεν έχει παρατηρηθεί στη Ρουμανία μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1989, αλλά η οργή των 19 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας αυξάνει μπροστά στις οικονομικές δυσκολίες και τον πόλεμο που μαίνεται στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Εξάλλου την προηγούμενη Κυριακή ο ακροδεξιός Γκεοργκέσκου σημείωσε αιφνιδιαστική νίκη στον πρώτο των προεδρικών εκλογών. Δημοσκόπηση που διενεργήθηκε αυτή την εβδομάδα δείχνει το κόμμα του, τη Συμμαχία για την Ένωση των Ρουμάνων (AUR) να έχει μικρό προβάδισμα έναντι του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος.

Η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία στην οποία κυριάρχησε η ανησυχία των πολιτών για την οικονομική κατάσταση της χώρας και το κόστος διαβίωσης, ενδέχεται να αλλάξει εντελώς τον φιλοδυτικό προσανατολισμό της Ρουμανίας και να υπονομεύσει τη στήριξη της χώρας προς την Ουκρανία, εκτιμούν αναλυτές.

«Οι άνθρωποι που ψήφισαν τον Γκεοργκέσκου δεν συνειδητοποιούν ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια πλήρη αλλαγή πορείας», σχολίασε ο πολιτικός επιστήμονας Κρίστιαν Πιρβουλέσκου.

Εβδομάδα αναταράξεων

Η απρόσμενη νίκη του Γκεοργκέσκου την προηγούμενη Κυριακή δημιούργησε υποψίες για παρέμβαση στην προεκλογική εκστρατεία από τη Ρωσία. Εξάλλου ο συντηρητικός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές Κρίστιαν Τέρες προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωση της ψηφοφορίας, με το δικαστήριο να ζητεί την ανακαταμέτρηση των ψήφων. Αύριο Δευτέρα το Συνταγματικό Δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει αν θα ζητήσει την ακύρωση του αποτελέσματος του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι Ρουμάνοι πάνε σήμερα να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές χωρίς να γνωρίζουν αν ισχύουν τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών.

Επίσης δεν γνωρίζουν αν ο δεύτερο γύρος – που είναι προγραμματισμένος για τις 8 Δεκεμβρίου μεταξύ του Γκεοργκέσκου και της κεντρώας Έλενα Λασκόνι—θα διεξαχθεί κανονικά ή θα αναβληθεί.

Για τον Σεπτίμιους Πάρβου, συντονιστή του Expert Forum (EFOR), δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου «υπονομεύει την εμπιστοσύνη» των Ρουμάνων στους θεσμούς και ενδέχεται «να τροφοδοτήσει» την ακροδεξιά.

«Είχαμε ανακαταμετρήσεις ψήφων και στο παρελθόν στη Ρουμανία, αλλά όχι εκατομμύριων ψήφων και με τις βουλευτικές εκλογές να διεξάγονται στο μεταξύ», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή κατάσταση».

Δημοσκόπηση του AtlasIntel που πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Νοεμβρίου δείχνει το ακροδεξιό AUR να συγκεντρώνει το 22,4% των ψήφων, με τους Σοσιαλδημοκράτες του απερχόμενου πρωθυπουργού Μαρσέλ Τσιολάκου στο 21,4%, πτώση 10 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με δύο εβδομάδες νωρίτερα. Το κεντρώο κόμμα της Λασκόνι, η Ένωση Σώστε τη Ρουμανία, συγκέντρωνε το 17,5%. Στη δημοσκόπηση δεν είχε ληφθεί υπόψη η απόφαση για ανακαταμέτρηση των ψήφων του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών.

Αλλαγή πορείας;

Οι μεγάλοι χαμένοι της προηγούμενης Κυριακής, οι Σοσιαλδημοκράτες και οι φιλελεύθεροι που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, προτάσσουν τώρα την «εμπειρία τους» σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις απώλειές τους στις βουλευτικές εκλογές.

Σε μια ύστατη έκκληση ο απερχόμενος, φιλοευρωπαίος πρόεδρος της Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις χαρακτήρισε τις εκλογές «κρίσιμες για την κατεύθυνση που θα πάρει τα επόμενα χρόνια η Ρουμανία».

Θα παραμείνει «μια χώρα ελευθερίας», «ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος» ή «θα βυθιστεί σε μια βλαβερή απομόνωση και θα επιστρέψει σε ένα ζοφερό παρελθόν», αυτή είναι «η υπαρξιακή επιλογή με την οποία είμαστε αντιμέτωποι», προειδοποίησε.

Όπως και να έχει η επόμενη κυβέρνηση της Ρουμανίας θα είναι αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας. Στη Ρουμανία ζει το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών της ΕΕ που κινδυνεύουν από τη φτώχεια, με μεγάλες περιοχές της χώρας να έχουν ανάγκη επενδύσεις.

«Έχουμε αναπτύξει άνισα τη χώρα και η μεγαλύτερη οργή συγκεντρώνεται στις περιφερειακές περιοχές που πέφτουν θύματα των υποψηφίων που γνωρίζουν πώς να τους απευθυνθούν», σχολίασε ο ανθρωπολόγος Μπογκντάν Γιάντσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

