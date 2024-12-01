Πακιστάν: Τουλάχιστον 124 νεκροί σε 10 ημέρες από τις συγκρούσεις σουνιτών-σιιτών

Οι συγκρούσεις σουνιτών και σιιτών μουσουλμάνων στο βορειοδυτικό Πακιστάν στοίχισαν τη ζωή σε ακόμη 13 ανθρώπους τις προηγούμενες δυο ημέρες, ενημέρωσε χθες Σάββατο τοπικός αξιωματούχος, γεγονός που αύξησε σε 124 τον απολογισμό των θυμάτων των τελευταίων 10 ημερών βίαιων επεισοδίων.

«Υπάρχει ακραία έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δυο πλευρές και καμιά φυλή δεν θέλει να συμμορφωθεί προς τις κυβερνητικές διαταγές να τερματιστούν οι εχθροπραξίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, κυβερνητικός αξιωματούχος στην περιοχή Κουράμ.

Έκανε λόγο για δυο νεκρούς στη σουνιτική πλευρά και άλλους ένδεκα στη σιιτική.

Άλλοι 50 και πλέον άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονταν ακόμη χθες το πρωί.

Το Πακιστάν είναι χώρα όπου ο πληθυσμός αποτελείται κατά τη μεγάλη πλειονότητά του από σουνίτες. Όμως στην περιφέρεια Κουράμ, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, η οποία γειτονεύει με το Αφγανιστάν, υπάρχει πολυπληθής σουνιτική κοινότητα.

Ο κύκλος επιθέσεων και αντιποίνων, με ελαφριά και βαριά όπλα, άνοιξε πριν από κάπου δέκα ημέρες, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον δυο οχηματοπομπών οικογενειών σιιτών με αστυνομική συνοδεία.

Πάνω από 40 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν.

Σε αντίποινα, οπλισμένοι σιίτες προχώρησαν σε εφόδους εναντίον σουνιτικών χωριών, πυρπολώντας εκατοντάδες καταστήματα και σπίτια. Σουνίτες αντέδρασαν ανοίγοντας πυρ.

Οι φυλές λύνουν τις διαφορές τους με τα όπλα εδώ και δεκαετίες.

Επταήμερη ανακωχή, που ανακοινώθηκε από την τοπική κυβέρνηση την περασμένη Κυριακή, δεν είχε διάρκεια. Οι συγκρούσεις ξανάρχισαν τη Δευτέρα. Νέα, δεκαήμερη ανακωχή, που ανακοινώθηκε πως συμφωνήθηκε την Τετάρτη, επίσης αποδείχθηκε κενό γράμμα.

«Η αστυνομία αναφέρει πως πολύς κόσμος θέλει να φύγει από την περιοχή εξαιτίας των βίαιων επεισοδίων αλλά η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας το καθιστά αδύνατο», εξήγησε ο αξιωματούχος στην Κουράμ.

Επιβεβαιώνοντας τον απολογισμό των 124 νεκρών, αξιωματικός των σωμάτων ασφαλείας στην Πεσάβαρ, την περιφερειακή πρωτεύουσα, επισήμανε με δυσαρέσκεια πως «κανένα από τα μέτρα που προώθησε η επαρχιακή κυβέρνηση δεν εφαρμόστηκε πλήρως για να αποκατασταθεί η ειρήνη».

«Υπάρχουν φόβοι πως θα έχουμε κι άλλα θύματα», πρόσθεσε μιλώντας επίσης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η αστυνομία γενικά δυσκολεύεται να ελέγξει τη βία στην Κουράμ, μέρος των άλλοτε ημιαυτόνομων περιοχών των φυλών του Πακιστάν, ώσπου η Χάιμπερ Παχτούνχβα έπαψε να έχει ειδικό καθεστώς το 2018.

Σύμφωνα με τον Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν, τουλάχιστον 79 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ κοινοτήτων στην περιοχή αυτή το διάστημα μεταξύ του Ιουλίου και του Οκτωβρίου.

Η σύγκρουση, που επιτείνεται εξαιτίας της θρησκευτικής διαφοράς, πυροδοτείται συχνά από διενέξεις για τη γαιοκτησία στην ορεινή επαρχία του Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.