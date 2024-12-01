Η Κίνα καταδικάζει την επίσκεψη του προέδρου της Ταϊβάν στη Χαβάη και υπόσχεται «αντίμετρα»

Η διπλωματία της Κίνας τόνισε σήμερα πως «καταδικάζει σθεναρά» την άδεια που δόθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ στον πρόεδρο της Ταϊβάν, τον Λάι Τσινγκ-τε, να κάνει «ενδιάμεσο σταθμό» στη Χαβάη, όπου τον υποδέχθηκε ο κυβερνήτης του αμερικανικού αρχιπελάγους, ενώ διεμήνυσε πως θα προχωρήσει σε «αποφασιστικά αντίμετρα» για την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εγκρίνει την πώληση ανταλλακτικών και πιο προηγμένων ραντάρ για τα F-16 του στόλου της πολεμικής αεροπορίας της στη νήσο.

Ο «ενδιάμεσος σταθμός» είναι το πρώτο στάδιο περιοδείας του ηγέτη της Ταϊβάν στον Ειρηνικό, που παρουσίασε ως την έναρξη «νέας δημοκρατικής εποχής» και προκαλεί οργή στο Πεκίνο.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, που απλά μένει να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Δεν έχει αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο να κάνει χρήση βίας για να γίνει αυτό.

«Η Κίνα καταδικάζει σθεναρά την οργάνωση από τις ΗΠΑ της ‘διέλευσης’ του Λάι Τσινγκ-τε κι εκφράζει (...) την έντονη διαμαρτυρία της» στην Ουάσιγκτον, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Η Κίνα θα παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα λάβει αποφασιστικά και αποτελεσματικά μέτρα για να προασπίσει την εθνική κυριαρχία της και την εδαφική ακεραιότητά της», πρόσθεσε.

Το Πεκίνο εναντιώνεται σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία προσφέρει διεθνή νομιμοποίηση στις αρχές της Ταϊβάν κι εξεγείρεται όταν καταγράφεται οποιαδήποτε επίσημη επαφή ανάμεσα σε άλλες χώρες και τις αρχές της νήσου.

Στη Χαβάη, τον Λάι Τσινγκ-τε υποδέχθηκαν ο κυβερνήτης Τζος Γκριν και η Ίνγκριντ Λάρσον, η διευθύντρια στην Ουάσιγκτον της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Ταϊπέι («American Institute in Taiwan»).

Το Πεκίνο προσάπτει ολοένα πιο συχνά στην Ουάσιγκτον πως αθετεί την υπόσχεσή του να μην έχει επίσημες σχέσεις με την Ταϊπέι.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν θα επισκεφθεί τα νησιά Μάρσαλ, το Τουβαλού και τα Παλάου, τα μόνα έθνη της περιοχής του Ειρηνικού που συγκαταλέγονται στις 12 χώρες που αναγνωρίζουν ακόμη την Ταϊπέι —επισήμως, την Δημοκρατία της Κίνας— και όχι το Πεκίνο.

Επίσης σήμερα η κινεζική διαμαρτυρία εξέφρασε την «σθεναρή αντίθεσή της», την «καταγγελία» της κι υποσχέθηκε πως θα υπάρξουν «αποφασιστικά αντίμετρα» για την έγκριση από τις ΗΠΑ νέου πακέτου στρατιωτικού υλικού που προορίζεται για την αεροπορία της Ταϊβάν, αξίας 385 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Παροτρύνουμε τις ΗΠΑ να σταματήσουν αμέσως να εξοπλίζουν την Ταϊβάν και να πάψουν να ενθαρρύνουν και να επιστήσουν την προσοχή των δυνάμεων που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν και θέλουν την ενίσχυση του στρατού της για να την επιτύχουν», τόνισε το κινεζικό ΥΠΕΞ σε χωριστή ανακοίνωσή του.

«Η Κίνα θα λάβει σθεναρά και αποφασιστικά αντίμετρα για να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία, την ασφάλειά της και την εδαφική της ακεραιότητα», συνεχίζει το κείμενο.

Οι ΗΠΑ, παρότι τύποις δεν αναγνωρίζουν διπλωματικά την Ταϊβάν, είναι ο βασικός υποστηρικτής της νήσου σε διεθνές επίπεδο, από οικονομική και στρατιωτική καθώς και διπλωματική σκοπιά.

Οι σχέσεις του Πεκίνου με την Ταϊπέι επιδεινώθηκαν ραγδαία από το 2016, όταν ανέλαβε την προεδρία στη νήσο η Τσάι Ινγκ-γουέν, την οποία διαδέχθηκε ο Λάι Τσινγκ-τε, ο πρώην αντιπρόεδρός της, το 2024.

Η κινεζική κυβέρνηση κατηγορεί την ηγεσία της Ταϊβάν πως προσπαθεί συστηματικά να διαχωρίσει τη νήσο από την υπόλοιπη Κίνα επιδιώκοντας ενεργά απόσχιση. Αντιδρώντας, το Πεκίνο έχει ενισχύσει την πίεση στη νήσο, από πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική άποψη, οργανώνοντας ολοένα περισσότερα στρατιωτικά γυμνάσια γύρω της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.