FBI: Ρωσικές απειλές για βόμβα σε εκλογικά κέντρα

Η Ρωσία βρίσκεται πίσω από μια σειρά ψευδών απειλών για βόμβες στη Τζόρτζια και σε άλλες πολιτείες, δήλωσαν ομοσπονδιακοί και τοπικοί αξιωματούχοι. Ως αποτέλεσμα, κάποια εκλογικά κέντρα έκλεισαν προσωρινά μέχρι να γίνουν έλεγχοι.

«Το FBI έχει επίγνωση των απειλών για βόμβες σε εκλογικά κέντρα σε πολλές πολιτείες, πολλές από τις οποίες φαίνεται να προέρχονται από ρωσικά email domains», ανέφερε η ομοσπονδιακή υπηρεσία σε ανακοίνωσή της. «Καμία από τις απειλές δεν έχει κριθεί αξιόπιστη μέχρι στιγμής» διευκρινίζεται.

Αν και το FBI δεν κατονόμασε τις πολιτείες που στοχοποιήθηκαν, τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπήρχαν τουλάχιστον έξι απειλές μόνο στη Τζόρτζια, όλες σε περιοχές με τάση προς τους Δημοκρατικούς στην ευρύτερη περιοχή της Ατλάντα. Τέσσερις σημειώθηκαν στην κομητεία Φούλτον, συμπεριλαμβανομένων δύο που οδήγησαν στο κλείσιμο των εκλογικών κέντρων για μισή ώρα και μια άλλη απειλή στη γειτονική κομητεία Γκουινέτ που έθεσε το εκλογικό κέντρο εκτός λειτουργίας για 30 έως 40 λεπτά, δήλωσε ένας κρατικός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Μια άλλη απειλή στόχευε εκλογικό κέντρο στην κομητεία Κλέιτον, είπε ο αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.