Ανησυχούν οι ΗΠΑ για τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων – Τι δείχνουν για τα αντίποινα του Ισραήλ κατά του Ιράν

Της Αθηνάς Παπακώστα

«Βαθιά ανήσυχος» είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν έπειτα από τη δημοσιοποίηση διαβαθμισμένων εγγράφων, τα οποία αφορούν στο ανταποδοτικό χτύπημα του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης ερευνούν το ζήτημα και ενώ, προς το παρόν, δεν γνωρίζουν εάν πρόκειται για εσωτερική διαρροή ή για παραβίαση του συστήματος εξαιτίας χάκερ, δεν αποκλείουν κι άλλα έγγραφα να έχουν επίσης διαρρεύσει, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό πρόκειται για δύο έγγραφα, τα οποία χαρακτηρίζονται άκρως απόρρητα και είχαν διανεμηθεί στις υπηρεσίες πληροφοριών της συμμαχίας Five Eyes, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας, που ανταλλάζουν τακτικά πληροφορίες μεταξύ τους.

Εμφανίστηκαν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και αφορούν σε απόρρητη αξιολόγηση των Ηνωμένων Πολιτειών στις 15 και 16 Οκτωβρίου για τα σχέδια και τις προετοιμασίες αντεπίθεσης του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με αυτά, υπογραμμίζει το BBC, το Ισραήλ φέρεται να σχεδιάζει μία πυραυλική επίθεση αντίστοιχη με εκείνη του περασμένου Απριλίου αλλά περισσότερο διευρυμένη.

Σε αυτά γίνεται επίσης γνωστό ότι το Ισραήλ δεν προετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την πυρηνική του αποτροπή – γεγονός το οποίο, σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, εκθέτει τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς δεν έχουν αναγνωρίσει ποτέ δημοσίως ότι ο στενός τους σύμμαχος, το Ισραήλ, διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Αντιθέτως, αυτό που δεν γίνεται γνωστό είναι οι στόχοι και ο χρόνος της επίθεσης κατά του Ιράν. Με δεδομένο πως η Ουάσιγκτον έχει εκφράσει την αντίθεσή της, το Ισραήλ να στοχεύσει κατά των πετρελαϊκών και πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης, οι βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης αλλά και της προσκείμενης σε αυτούς παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij, θεωρούνται, πλέον, ως οι πιθανότεροι στόχοι.

Το Πεντάγωνο έχει επιβεβαιώσει τη διαρροή αλλά, μέχρι στιγμής, δεν έχει προβεί σε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Σύμφωνα με πρώην Αμερικανό αξιωματούχο των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών η μη εξουσιοδοτημένη διαρροή των εγγράφων αποτελεί, πιθανότατα, μία προσπάθεια αποκάλυψης των σχεδιαζόμενων αντιποίνων προκειμένου να τα σταματήσει.

Την περασμένη Παρασκευή, όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ρωτήθηκε για την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν εξήγησε ότι «γνωρίζει πολύ καλά» τι σχεδιάζει η ισραηλινή ηγεσία. Πιο συγκεκριμένα, όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν γνωρίζει πώς το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου και πότε αυτή του η απάντηση θα δοθεί, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε: «ναι και ναι». Όταν όμως ο δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν μπορεί να πει περισσότερα σχετικά ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «όχι και όχι».

Η έρευνα για τη διαρροή των άκρως απορρήτων εγγράφων συμπίπτει χρονικά με την 11η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς πριν από έναν χρόνο. Στις αποσκευές του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ μεταφέρει μία νέα προσπάθεια για την επανεκκίνηση των συνομιλιών με σκοπό την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός, έπειτα κι από την εξόντωση του Γιαχία Σινουάρ με τον πήχη να παραμένει χαμηλά.

