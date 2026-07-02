Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα του Νάιτζελ Φάρατζ εγείρει η αποκάλυψη ότι διαθέτει χαρτοφυλάκιο πέντε ακινήτων αξίας τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων λιρών, μεγάλο μέρος του οποίου δεν έχει δηλωθεί στο κοινοβουλευτικό μητρώο.

Την υπόθεση αποκαλύπτει η εφημερίδα Times και έρχεται στο φως την ώρα που ο αρχηγός του Reform UK ελέγχεται από την αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας του βρετανικού κοινοβουλίου για μία δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών που έλαβε από επενδυτή κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κτηματολογίου, ο Φάρατζ έχει αποκτήσει από το 2017 ακίνητα στις περιοχές του Σάρεϊ, του Κεντ και του Έσεξ. Τέσσερα από αυτά φέρονται να αγοράστηκαν με μετρητά, χωρίς τη λήψη στεγαστικού δανείου.

Ειδικότερα, στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται η κατοικία του στο Σάρεϊ, ένα σπίτι στο Κλάκτον που αγοράστηκε από τη σύζυγό του, ένα σπίτι στο Κεντ και δύο παραθαλάσσια ακίνητα στην ακτή του Κεντ που κατέχονται μέσω της εταιρείας του.

Ωστόσο, στο κοινοβουλευτικό μητρώο έχουν καταχωρηθεί μόνο δύο εξ αυτών.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του ακολουθούν τις κοινοβουλευτικές οδηγίες, επικαλούμενος εξαιρέσεις που αφορούν κατοικίες οι οποίες ανήκουν σε συζύγους, ιδιοκατοικούνται από στενά μέλη της οικογένειας ή κατέχονται μέσω εταιρειών που είναι ήδη καταχωρημένες ξεχωριστά.

Σημειώνεται ότι οι κανόνες του κοινοβουλίου απαιτούν από τους βουλευτές να δηλώνουν οποιοδήποτε ακίνητο αποφέρει πάνω από 10.000 λίρες ετησίως σε ενοίκια ή ενδέχεται να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων.

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο πρώην υπουργός οικονομικών Τζέρεμι Χαντ τόνισε ότι οι βουλευτές θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε υπόνοια ανάρμοστης συμπεριφοράς, επιλέγοντας την ασφάλεια της δήλωσης των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η κλίμακα και η χρονική συγκυρία αυτών των αγορών εντείνουν τη συζήτηση για τα οικονομικά του Φάρατζ, καθώς συμπίπτουν με την έρευνα για την αδήλωτη δωρεά των 5 εκατομμυρίων λιρών από τον επενδυτή Κρίστοφερ Χάρμπορν.

Ο Χάρμπορν, ένας Βρετανός δισεκατομμυριούχος επενδυτής, έχει τα τελευταία 20 χρόνια ως βάση του την Ταϊλάνδη και δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας.

Το πρόβλημα για τον Φάρατζ δεν είναι μόνο το μέγεθος του ποσού που έλαβε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να το δικαιολογήσει όταν το θέμα είδε το φως της δημοσιότητας.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκινά στις αρχές του 2024, όταν έλαβε το ποσό των 5 εκατομμυρίων λιρών.

Η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε λίγους μόλις μήνες προτού ο Φάρατζ ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για τη βουλευτική έδρα του Κλάκτον ενόψει των γενικών εκλογών του Ιουλίου.

Το συγκεκριμένο ποσό δεν δηλώθηκε ποτέ στην εκλογική επιτροπή.

Το θέμα πήρε διαστάσεις τον Απρίλιο του 2026, όταν δημοσιογράφοι της εφημερίδας Guardian άρχισαν τις έρευνες.

Στην προσπάθειά του να ελέγξει το αφήγημα και να προλάβει τις εξελίξεις, ο Φάρατζ παραχώρησε συνέντευξη στην Telegraph. Εκεί, παραδέχτηκε μεν τη λήψη των χρημάτων, αλλά υποστήριξε ότι ο Χάρμπορν του τα έδωσε αποκλειστικά για λόγους «προσωπικής ασφάλειας», επικαλούμενος μάλιστα ως δικαιολογία μια επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό που είχε δεχθεί στο σπίτι του.

Ωστόσο, καθώς η κριτική εντεινόταν, ο ηγέτης του Reform UK αναγκάστηκε να αλλάξει το αφήγημά του. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026, μέσα από διαδοχικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, εγκατέλειψε τον ισχυρισμό περί ασφάλειας.

Αντ' αυτού, παρουσίασε τα 5 εκατομμύρια ως μια «επιβράβευση» για τον κομβικό του ρόλο στο Brexit και ως ένα «άνευ όρων δώρο» από έναν στενό φίλο.

Απαντώντας δε με προκλητικό τόνο στους επικριτές του, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα προσωπικό του θέμα. «Δεν έχω ξοδέψει ούτε δεκάρα ακόμα... αν θέλω μπορώ να τα ξοδέψω σε Ferrari ή να τα παίξω στα άλογα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι συνεχείς αυτές παλινωδίες και η ασφυκτική δημοσιογραφική πίεση οδήγησαν τελικά στην παρέμβαση των θεσμών.

Τον Ιούνιο του 2026, ο επίτροπος δεοντολογίας του βρετανικού κοινοβουλίου, Ντάνιελ Γκρίνμπεργκ, ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας κατά του Φάρατζ.

Το επίκεντρο αυτού του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον η δωρεά συνδέεται με την πολιτική του δραστηριότητα, κάτι που, αν ισχύει, θα καθιστούσε τη δήλωσή της στο κοινοβουλευτικό μητρώο αυστηρά υποχρεωτική αμέσως μετά την εκλογή του.

Η υπόθεση απειλεί να τινάξει στον αέρα το πολιτικό πρότζεκτ του αρχηγού του Reform UK.

Εάν η έρευνα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι παραβίασε τους κανόνες διαφάνειας αποκρύπτοντας τη δωρεά, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι σοβαρές.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο ίδιος ο Φάρατζ έχει εκμυστηρευτεί στο στενό του περιβάλλον τον φόβο του ότι η όλη εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει σε αναστολή της βουλευτικής του ιδιότητας και, τελικά, στην ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης. Μια τέτοια τροπή θα σήμαινε τη διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών στην εκλογική του περιφέρεια.

Και μέσα σε αυτό το κλίμα, στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί και οι υψηλότατες εξωκοινοβουλευτικές απολαβές του. Στο πιο πρόσφατο μητρώο οικονομικών συμφερόντων, δήλωσε την υψηλότερη μέχρι στιγμής εφάπαξ αμοιβή του, εισπράττοντας 270.000 λίρες από την εταιρεία Direct Bullion για την προώθηση ράβδων χρυσού.

Η αμοιβή αυτή, όπως αναφέρεται, αντιστοιχεί σε εκτιμώμενη εργασία περίπου τεσσάρων ωρών ανά μήνα για διάστημα τριών μηνών.

Ο επικεφαλής του Reform UK εργάζεται ως πρεσβευτής της συγκεκριμένης εταιρείας και έχει λάβει αρκετές ακόμη αμοιβές από την ίδια στο παρελθόν.

Τέλος, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κέρδισε επιπλέον 18.402 λίρες για περίπου έξι ώρες παρουσίασης στο τηλεοπτικό δίκτυο GB News.



Πηγή: skai.gr

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