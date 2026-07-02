Η περιουσία του Τραμπ αυξάνεται συνεχώς, αλλά η τσέπη των ψηφοφόρων του εξακολουθεί να είναι άδεια

Την ώρα που πολλοί Αμερικανοί εξακολουθούν να μην βλέπουν τα οικονομικά οφέλη της «χρυσής εποχής» που υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο ίδιος φαίνεται να έχει ενισχύσει σημαντικά την προσωπική του περιουσία.

Σύμφωνα με την ετήσια δήλωση οικονομικών στοιχείων που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέγραψε έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, δικαιώματα εκμετάλλευσης εμπορικών σημάτων, ακίνητα, αλλά και από την πώληση προϊόντων που φέρουν το όνομά του, όπως βιβλία, ρολόγια, αρώματα και αθλητικά παπούτσια.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαφορετική προσέγγιση που έχει υιοθετήσει ο Τραμπ σε σχέση με όλους τους σύγχρονους προκατόχους του. Ενώ οι προηγούμενοι πρόεδροι φρόντιζαν να απομακρύνουν τα προσωπικά τους οικονομικά συμφέροντα από τα καθήκοντά τους, ο Τραμπ, όχι μόνο διατήρησε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αλλά δημιούργησε και νέες πηγές εσόδων, μεταξύ των οποίων η έκδοση δικών του ψηφιακών νομισμάτων (tokens).

Παρότι η αμερικανική νομοθεσία περί δεοντολογίας δεν καλύπτει πλήρως τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, οι περισσότεροι ένοικοι του Λευκού Οίκου ακολουθούσαν αυστηρούς κανόνες αυτοπεριορισμού, ώστε να αποφεύγουν ακόμη και την εικόνα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων. Ο Τραμπ, ήδη από την προεκλογική εκστρατεία του 2016, όταν αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τις φορολογικές του δηλώσεις, έχει επιλέξει να αγνοεί τις καθιερωμένες πολιτικές πρακτικές χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχει υποστεί σοβαρό πολιτικό κόστος.

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν παραβίαση της νομοθεσίας, η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναμένεται να αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και για το κατά πόσο η οικονομική δραστηριότητα του προέδρου συνδέεται με την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής.

Στο επίκεντρο τα κρυπτονομίσματα

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι δραστηριότητες του Τραμπ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Η κυβέρνηση έχει αναδείξει τον συγκεκριμένο κλάδο σε βασικό πυλώνα της οικονομικής της πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εμφανίζονται να έχουν περιορίσει τον εποπτικό τους ρόλο απέναντι στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικοί σε θέματα δεοντολογίας επισημαίνουν ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο οι κυβερνητικές αποφάσεις λαμβάνονται προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος ή ενδέχεται να επηρεάζονται από τα προσωπικά οικονομικά συμφέροντα του προέδρου.

Σύμφωνα με τις οικονομικές δηλώσεις, ο Τραμπ εισέπραξε περισσότερα από 526 εκατ. δολάρια από την πώληση ψηφιακών νομισμάτων που συνδέονται με την εταιρεία World Liberty Financial LLC, στην οποία συμμετέχουν οι γιοι του, Έρικ Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Επιπλέον, συμφωνία αδειοδότησης για το προσωπικό του «meme coin» απέφερε ακόμη 635 εκατ. δολάρια.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα περιουσιακά του στοιχεία διαχειρίζονται ανεξάρτητα επενδυτικά σχήματα και ότι δεν εμπλέκεται στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεών του. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει σταθερά κάθε ισχυρισμό περί σύγκρουσης συμφερόντων, επιμένοντας ότι ο πρόεδρος ενεργεί πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον των Αμερικανών πολιτών.

Το πολυτελές αεροσκάφος από το Κατάρ

Νέα αντιπαράθεση έχει προκαλέσει εν τω μεταξύ, και η αποδοχή, εκ μέρους του Τραμπ, ενός πολυτελούς Boeing 747, αξίας περίπου 400 εκατ. δολαρίων, το οποίο αποτελεί δώρο του Κατάρ και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινό προεδρικό αεροσκάφος έως ότου παραδοθούν τα νέα Air Force One.

Ο πρόεδρος απέρριψε κάθε υπόνοια αθέμιτης επιρροής, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσφορά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι προς τον ίδιο προσωπικά. Αντίστοιχη θέση έχει εκφράσει και η κυβέρνηση του Κατάρ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία διακρατική υπόθεση.

Ωστόσο, επικριτές του επισημαίνουν ότι το Κατάρ αποτελεί βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα η οικογένεια Τραμπ διατηρεί σημαντικά επιχειρηματικά συμφέροντα στην περιοχή. Ακόμη και αν δεν υπάρχει ανταλλάγμα, υποστηρίζουν, η αποδοχή ενός τόσο μεγάλης αξίας δώρου ενδέχεται να δημιουργήσει την εντύπωση ότι επηρεάζει την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Πολιτικές επιπτώσεις ενόψει εκλογών

Το ζήτημα αναμένεται να αποτελέσει βασικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν ήδη κατηγορήσει τον πρόεδρο ότι χρησιμοποιεί το αξίωμά του για προσωπικό οικονομικό όφελος, προαναγγέλλοντας έρευνες σε περίπτωση που το κόμμα τους αποκτήσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρ' ότι ο Τραμπ προβάλλει συστηματικά την επιχειρηματική του επιτυχία ως απόδειξη της ικανότητάς του να διαχειρίζεται την οικονομία, οι επικριτές του θεωρούν ότι η εικόνα ενός προέδρου που αυξάνει θεαματικά την περιουσία του, έρχεται σε αντίθεση με τις οικονομικές δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εκατομμύρια Αμερικανοί, λόγω του υψηλού κόστους ζωής.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών εξακολουθεί να εκφράζει δυσαρέσκεια για την πορεία της οικονομίας και την αδυναμία της κυβέρνησης να περιορίσει τις τιμές. Σε αυτό το περιβάλλον, οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να συνδέσουν τη σημαντική οικονομική ενίσχυση του προέδρου με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, εκτιμώντας ότι το ζήτημα μπορεί να εξελιχθεί σε πολιτικό μειονέκτημα για τον Λευκό Οίκο ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.



Πηγή: skai.gr

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