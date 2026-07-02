Μία εβδομάδα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ο επίσημος αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στη διεθνή κοινότητα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.295, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 300 σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο, ειδικοί και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι ο πραγματικός απολογισμός είναι πολύ μεγαλύτερος...

Ιατροδικαστής, η οποία εργάζεται σε πρόχειρο νεκροτομείο στο λιμάνι της Λα Γκουάιρα -μίας από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο- δήλωσε ανώνυμα στο CNN, ότι ο επίσημος αριθμός «δεν αντιστοιχεί ούτε στο ένα τρίτο της πραγματικής έκτασης της τραγωδίας».

Όπως ανέφερε, στο νεκροτομείο διαχειρίζονται περίπου 400 σορούς ημερησίως, πολλές από τις οποίες είναι σε τόσο προχωρημένη αποσύνθεση ή τόσο βαριά παραμορφωμένες ώστε η αναγνώρισή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η έλλειψη χώρου στους ψυκτικούς θαλάμους αναγκάζει το προσωπικό να αφήνει σάκους με σορούς εκτεθειμένους στον ήλιο, κάτι που επιταχύνει τη διαδικασία αποσύνθεσης.

«Η κατάσταση στη Λα Γκουάιρα δεν περιγράφεται με λόγια. Υπάρχουν αμέτρητες οικογένειες και αμέτρητα θύματα. Οι φτωχότερες κοινότητες επλήγησαν περισσότερο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, πολλές οικογένειες ανασύρουν με δικές τους δυνάμεις τους νεκρούς συγγενείς τους από τα ερείπια και τους μεταφέρουν στα νεκροτομεία, καθώς οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, οι πυροσβέστες και τα σωστικά συνεργεία αδυνατούν να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο των επιχειρήσεων.

Κατηγορίες για υποεκτίμηση των θυμάτων

Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο οι ειδικοί που αμφισβητούν τον απολογισμό των νεκρών. Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για έλλειψη διαφάνειας.

Η οργάνωση Provea υποστήριξε ότι τα επίσημα στοιχεία «γεννούν περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντούν», ζητώντας πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση της κρίσης.

Παράλληλα, Βενεζουελάνοι που ζουν στο εξωτερικό έχουν δημιουργήσει ανεπίσημες διαδικτυακές πλατφόρμες για την καταγραφή αγνοουμένων, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημο αριθμό. Μία από αυτές, η βάση δεδομένων «Venezuela Reporta», συγκεντρώνει δηλώσεις πολιτών και εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες, αριθμοί που δεν έχουν ωστόσο επιβεβαιωθεί.

ΟΗΕ: Ο τελικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος

Αρχικές εκτιμήσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS) ανέφεραν ότι οι δύο διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ ενδέχεται να έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους.

Αντίστοιχα, ο συντονιστής του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα, Τζιανλούκα Ραμπόλα ντελ Τιντάρο, δήλωσε ότι «είναι βέβαιο πως ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα ξεπεράσει αυτόν που έχει ήδη ανακοινωθεί». Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει δική της εκτίμηση για τον τελικό απολογισμό, επισημαίνοντας μόνο ότι συνεχίζεται η καταγραφή των κατοίκων στις πληγείσες περιοχές.

Ορισμένοι αναλυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις κατηγορίες περί εσκεμμένης απόκρυψης στοιχείων. Ο κοινωνιολόγος του Πανεπιστημίου Tulane, Ντέιβιντ Σμάιλντ, εκτίμησε ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η κυβέρνηση αποκρύπτει σκόπιμα τον πραγματικό αριθμό των θυμάτων.

Όπως σημείωσε, μια μεγαλύτερη καταγραφή των απωλειών θα μπορούσε, αντίθετα, να ενισχύσει τα επιχειρήματα της Βενεζουέλας για τη διεκδίκηση περισσότερης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Τόνισε, ωστόσο, ότι στη Βενεζουέλα σχεδόν κάθε σημαντικό γεγονός μετατρέπεται σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Από την άλλη πλευρά, ο κοινωνιολόγος Ραφαέλ Ουσκάτεγκι απέδωσε τις καθυστερήσεις και τις αντιφάσεις στην αναποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού και στις πολιτικές εξαρτήσεις που, όπως είπε, δυσχεραίνουν την παροχή αξιόπιστων στοιχείων.

Δύσκολη η αναγνώριση - ταυτοποίηση των θυμάτων

Οι συνθήκες στα νεκροτομεία παραμένουν δραματικές. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, οι συγγενείς καλούνται να αναγνωρίσουν τους νεκρούς από τατουάζ, οδοντιατρικές εργασίες ή τα ρούχα τους, καθώς οι εξετάσεις DNA είναι εξαιρετικά δαπανηρές και πρακτικά μη διαθέσιμες.

Η ιατροδικαστής που μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο ανέφερε ότι οι συνάδελφοί της είναι σε απόγνωση λόγω των συνθηκών. Παρόλο που η Βενεζουέλα έχει λάβει σημαντική βοήθεια από το εξωτερικό για τις αποστολές διάσωσης και αποκατάστασης, δεν έχει δει ακόμα κανέναν εθελοντή ιατροδικαστή να βοηθά στην προετοιμασία και την ταυτοποίηση των πτωμάτων.

«Φτάνουν τόσα πολλά παιδιά σε τόσο προχωρημένη αποσύνθεση, ώστε ακόμη και οι οικογένειές τους αδυνατούν να τα αναγνωρίσουν», ανέφερε, περιγράφοντας την ψυχολογική εξάντληση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στα νεκροτομεία.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της Καρέλις Ντ'Γουέντ, η οποία ταξίδεψε επί μία ημέρα με λεωφορείο από το Σαν Φέλιξ στο Καράκας για να αναγνωρίσει τον 22χρονο αδελφό της. Όπως είπε, ο νεαρός είχε ανασυρθεί ζωντανός από τα ερείπια, όμως υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ημέρες αργότερα. Τον αναγνώρισε μόνο χάρη σε ένα τατουάζ στον λαιμό του.

Η ίδια εξακολουθεί να αναζητά ακόμη 12 συγγενείς της. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί νεκροί οι τρεις, μεταξύ αυτών και ο αδελφός της, ενώ δηλώνει πως δεν γνωρίζει πώς θα καταφέρει να καλύψει ακόμη και τα έξοδα της κηδείας του.



Πηγή: skai.gr

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