Ισραηλινοί στρατιώτες κατέλαβαν σήμερα το υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο Madleen που είχε ναυλώσει ο συνασπισμός του Στολίσκου Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition / FFC) και κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας, αψηφώντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.Επίσης, συνέλαβαν το πλήρωμά του, που αποτελούνταν από 12 μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ και της γαλλίδας ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν.

Το πλοίο, υπό βρετανική σημαία, απέπλευσε από τη Σικελία την 1η Ιουνίου με στόχο να παραδώσει συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Το τελευταίο του στίγμα έδειχνε πως βρισκόταν σε απόσταση περίπου 31 ναυτικών μιλίων από τη Λωρίδα της Γάζας. Όπως ανέφερε ο FFC στον λογαριασμό του στο Telegram, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το πλοίο στη διάρκεια της νύκτας προτού αυτό φτάσει στη στεριά.

Αργότερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι το ιστιοφόρο βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο και ότι το γιοτ των «διασημοτήτων» οδηγείται με ασφάλεια στις ακτές του Ισραήλ. «Οι επιβαίνοντες αναμένεται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους», υπογραμμίζει.

«Ενώ η Γκρέτα (Τούνμπεργκ) και άλλοι επιχείρησαν να στήσουν μια μιντιακή προβοκάτσια, με μοναδικό σκοπό να κερδίσουν δημοσιότητα – η οποία περιελάμβανε λιγότερη ανθρωπιστική βοήθεια από (όσο χωράει) ένα φορτηγό – περισσότερα από 1.200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από το Ισραήλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες και επιπλέον το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) έχει διανείμει σχεδόν 11 εκατομμύρια γεύματα απευθείας σε πολίτες της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Υπάρχουν τρόποι για να παραδοθεί (ανθρωπιστική) βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας – δεν περιλαμβάνουν selfies στο Instagram. Η μικρή ποσότητα βοήθειας που βρισκόταν στο γιοτ και δεν καταναλώθηκε από τις “διασημότητες” θα μεταφερθεί στη Γάζα μέσω πραγματικών ανθρωπιστικών οδών», υποστηρίζει.

«Το σόου τελείωσε» πρόσθεσε.

Η μη κυβερνητική οργάνωση FFC, που είχε ναυλώσει το ιστιοφόρο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι «η επικοινωνία με το Madleen έχει χαθεί. Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σκάφος», συμπληρώνοντας πως οι επιβαίνοντες «απήχθησαν από ισραηλινές δυνάμεις».

Νωρίτερα, η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε στο σκάφος μαζί με ακτιβιστές – συμπεριλαμβανομένων της Γκρέτα Τούνμπεργκ από τη Σουηδία και του Τιάγκο Άβιλα από τη Βραζιλία – ανέφερε μέσω του λογαριασμού της στην πλατφόρμα Χ πως πέντε ισραηλινά ταχύπλοα είχαν προσεγγίσει το Madleen.

Χθες Κυριακή, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να μην επιτρέψουν στο σκάφος που μεταφέρει συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό και να φθάσει στη Γάζα.

«Έδωσα οδηγίες στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) να ενεργήσουν ώστε το Madleen να μην φθάσει στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Στην αντισημίτρια Γκρέτα και στους φίλους της, που διαδίδουν την προπαγάνδα της Χαμάς, λέω ξεκάθαρα: Καλύτερα να γυρίσετε πίσω, γιατί δεν θα φθάσετε στη Γάζα».

Israel captured the ship and kidnapped its crew from international waters.

Greta Thunberg

Επιπλέον, συνεχάρη τον ισραηλινό στρατό για την «γρήγορη και ασφαλή κατάληψη» του Madleen, ενώ επίσης δήλωσε ότι είχε δώσει εντολή στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να «δείξουν στους επιβάτες του στολίσκου το βίντεο με τις φρικαλεότητες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σκάφος κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς το λιμάνι της Ασντόντ, μια πόλη στη δυτική ακτή της χώρας, περίπου 27 χιλιόμετρα (16,7 μίλια) βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το πλήρωμα του Madleen να προστατευτεί. Σε μια ανάρτηση στο X, το υπουργείο – με έδρα τη Δυτική Όχθη – δήλωσε ότι «εκτιμά τις προσπάθειές τους και τις ακραίες κακουχίες και κινδύνους που υπέστησαν στη θάλασσα επιδιώκοντας αυτόν τον ευγενή ανθρωπιστικό στόχο να σταθούν στο πλευρό του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας ».

Το Υπουργείο καλεί τη διεθνή κοινότητα και όλες τις χώρες να εισακούσουν το κάλεσμα των διεθνών ακτιβιστών και το ανθρωπιστικό τους μήνυμα.

Τον περασμένο μήνα, ένα άλλο πλοίο βοήθειας που λειτουργούσε από τον Συνασπισμό του Στόλου της Ελευθερίας (FFC) δέχθηκε επίθεση από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Μάλτας. Η ομάδα κατηγόρησε το Ισραήλ για την επίθεση, η οποία προκάλεσε ζημιές στο μπροστινό μέρος του πλοίου.

Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ ότι ενεργεί ως «κράτος της τρομοκρατίας

Η Τουρκία καταδίκασε τη Δευτέρα την κατάσχεση από το Ισραήλ ενός πλοίου ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, το οποίο, όπως ανέφερε, μετέφερε Τούρκους πολίτες καθώς και την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ μεταξύ των 12 μελών του πληρώματος, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η επέμβαση απείλησε την ασφάλεια στη θάλασσα και «αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ ενεργεί ως τρομοκρατικό κράτος».

Το Ιράν χαρακτηρίζει την αναχαίτιση του Madleen «πράξη πειρατείας»

Την ίδια ώρα, το Ιράν καταδίκασε την αναχαίτιση από το Ισραήλ του Madleen, χαρακτηρίζοντάς την πράξη πειρατείας, σύμφωνα με το Agence France-Presse.

«Η επίθεση σε αυτόν τον στολίσκο -καθώς έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα - θεωρείται μορφή πειρατείας βάσει του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάεϊ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη τη Δευτέρα.

