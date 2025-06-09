Ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θα περιλαμβάνει μειωμένα όρια ταχύτητας, τόνισε στο ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ενώ επίσης ανέφερε ότι ένα Σάββατο μέσα στον Ιούλιο θα λειτουργήσει πιλοτικά η 24ωρη λειτουργία στο μετρό, το τραμ και στις ειδικές γραμμές νυχτεριών λεωφορείων.

Σχετικά με τα όρια ταχύτητας ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα, οι δήμοι θα κληθούν να συντάξουν σχέδια στα οποία θα ορίσουν σε ποιους δρόμους θα είναι τα όρια στα 30 χλμ και σε ποιους στα 50 ή και περισσότερο.

Αναφερόμενος στην παραβίαση των ορίων ταχύτητας από τους οδηγούς, δήλωσε ότι τα πρόστιμα θα είναι κλιμακωτά. Για παράδειγμα, αν κάποιος ξεπεράσει το όριο ταχύτητας κατά 50χλμ την πρώτη φορά θα πληρώσει πρόστιμο 700€ και του αφαιρεθεί το δίπλωμα για 60 ημέρες, ενώ για την τρίτη φορά που θα υποπέσει στην ίδια παράβαση, το πρόστιμο θα φτάσει τις 2000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος τα 2 έτη

Για τους οδηγούς που προκαλούν θανατηφόρα τροχαία η ποινή μπορεί να φτάσει τα 10-20 χρόνια και αν πρόκειται για πολύνεκρο τροχαίο, την ισόβια κάθειρξη.

Επίσης, έκανε γνωστό ότι θα γίνεται άρση τηλεφωνικού απορρήτου ώστε να διαπιστώνεται εάν οδηγός που προκάλεσε τροχαίο έκανε χρήση κινητού. Σημείωσε δε ότι εξαιρείται η λειτουργία πλοήγησης του κινητού το οποίο θα πρέπει να είναι σε ειδική θέση μέσα στο όχημα.

«Ο νέος ΚΟΚ είναι ένα μέσο προστασίας των οδηγών από τους επικίνδυνους οδηγούς» ανέφερε ο κ. Κυρανάκης χαρακτηριστικά και επισήμανε ότι «η αυστηροποίηση έρχεται στην υποτροπή. Δεν έρχεται στην πρώτη ποινή, πλην κάποιων εξαιρέσεων».

Παράλληλα, παρουσίασε ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, τον ψηφιακό χάρτη οδικών συγκρούσεων (accidents.maps.gov.gr) ο οποίος όπως είπε λειτουργεί στην Αττική. Όπως είπε είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους δήμους και τις περιφέρειες για να κάνουν παρεμβάσεις.

«Αν δούμε ότι υπάρχει συσσώρευση θα πρέπει οι δήμοι να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι στο χάρτη θα προστεθούν και τα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες και από τις διακομιδές του ΕΚΑΒ «ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε ζωές και να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα».

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι από αύριο θα έχουμε 50 νέα λεωφορεία στην Αθήνα. «Κάθε μήνα έρχονται 50. Μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε περίπου 1000 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και άλλα τόσα στη Θεσσαλονίκη» είπε.

Για τις κάμερες στα λεωφορεία είπε ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί οι 10 πρώτες και θα ξεκινήσει η λειτουργία τους τον Ιούλιο και από Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να εγκαθίστανται και οι υπόλοιπες.

Πηγή: skai.gr

