Οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν σε σύνοδο του ΟΗΕ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκανε γνωστό χθες Τρίτη πως δεν θα πάρει μέρος στη σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (FFD4), η οποία ξεκινά την 29η Ιουνίου, απορρίπτοντας πολλές από τις αρχές του κειμένου που αναμένεται να υιοθετηθεί.

«Έπειτα από ώριμη σκέψη και αποτίμηση του κειμένου, οι ΗΠΑ αποσύρονται από αυτή την προπαρασκευαστική διαδικασία (...) και δεν θα συμμετάσχουν στην FFD4 στη Σεβίλλη της Ισπανίας», δήλωσε ο Τζόναθαν Σράιρ, ο αμερικανός αντιπρόσωπος στην τελευταία προπαρασκευαστική συνάντηση για τη σύνοδο αυτή, που θα διεξαχθεί από την 29η Ιουνίου ως την 3η Ιουλίου.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι ΗΠΑ εργάστηκαν για να καταρτιστεί κείμενο σύντομο και σαφές, που επρόκειτο να αναφέρεται σε κοινές φιλοδοξίες ως προς τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης μάλλον, παρά (έγγραφο) που θα επέβαλε νέες απαιτήσεις, θα δημιουργούσε νέες διπλές δομές και θα επενέβαινε σε κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών. Λυπούμαστε για τη χαμένη ευκαιρία αυτή», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση έγινε καθώς η Ουάσιγκτον προχωρά τους τελευταίους μήνες σε μαζικές περικοπές της οικονομικής βοήθειας που παρέχει στο εξωτερικό.

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ αποφάσισαν συναινετικά χθες Τρίτη να προτείνουν στην FFD4 την υιοθέτηση της «συμφωνίας της Σεβίλλης», συμβιβαστικής διακήρυξης που υπήρξε αντικείμενο διαπραγματεύσεων εδώ και μήνες.

Τονίζοντας πως η πρόοδος προς την ανάπτυξη «δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο», το σχέδιο διακήρυξης επαναβεβαιώνει ήδη στην εισαγωγή του τη δέσμευση για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) ως το 2030: σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, ο αγώνας εναντίον της πείνας, καθώς και κατά των διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι ΗΠΑ έχουν ξεκάθαρα αποκηρύξει πλέον τους ΣΒΑ αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο, ιδιαίτερα αυτούς που αφορούν την κατάργηση των διακρίσεων λόγω του φύλου και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

«Δεν επαναβεβαιώνουμε πλέον την Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης», ξεκαθάρισε ο Τζόναθαν Σράιρ, στηλιτεύοντας επίσης τις αναφορές σε ζητήματα φύλου στο κείμενο.

Εξέφρασε ακόμη την αντίθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στη δημιουργία συστήματος χρηματοδότησης της ανάπτυξης που θα «επεμβαίνει» σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και στη σύναψη σύμβασης του ΟΗΕ για τη συνεργασία σε φορολογικά ζητήματα, οι διαπραγματεύσεις για την οποία μόλις άρχισαν.

Αναπτυσσόμενες χώρες, που ασφυκτιούν εξαιτίας χρεών, ζητούν εδώ και πολύ καιρό να υπάρξει μεταρρύθμιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και η ανάπτυξή τους.

Το σχέδιο διακήρυξης της FFD4 τάσσεται υπέρ, υπογραμμίζοντας πως το χρηματοπιστωτικό σύστημα πρέπει να «αναπροσαρμόζεται κατά τρόπο συνεχή στις πραγματικότητες του κόσμου που μεταβάλλεται».

Καλεί εξάλλου τους πολυμερείς αναπτυξιακούς πιστωτικούς θεσμούς να εξετάσουν τον «τριπλασιασμό» των ετήσιων δυνατότητων τους για τη χορήγηση δανείων, ιδέα που έχουν κατακεραυνώσει οι ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.