Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: Ουκρανία και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, με βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τις εξελίξεις στη Γεωργία, καθώς και τη Συμφωνία και τη μεταρρύθμιση της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας, κατά την άφιξή της στο Συμβούλιο, προχώρησε σε δηλώσεις δίνοντας τους βασικούς άξονες των συζητήσεων.

Αναφερόμενη στην Ουκρανία, η Ύπατη Εκπρόσωπος καλωσόρισε τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και την προώθηση του νέου πακέτου κυρώσεων λέγοντας «πραγματικά καλωσορίζουμε τα νέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα παρέχουν όπλα στην Ουκρανία ώστε να μπορεί να αμυνθεί» και πρόσθεσε «ελπίζουμε να φτάσουμε σε πολιτική συμφωνία για το 18ο πακέτο κυρώσεων».

Η ίδια εξέφρασε την πρόθεση για περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία, τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς πίεσης προς τη Ρωσία, αλλά και της υλοποίησης των υποσχέσεων της κυβέρνησης Μπάιντεν, «οι παραδόσεις όπλων να συνεχιστούν και η Ουκρανία να λάβει ό,τι της έχει υποσχεθεί» τόνισε.

Στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής και πιο συγκεκριμένα της Γάζας, η κ. Κάλας δήλωσε ότι «η κατάσταση στη Γάζα είναι ακόμη πολύ άσχημη. Είναι καταστροφική από ανθρωπιστική άποψη». Αναφορικά με το Ισραήλ σημείωσε πως «έχουμε φτάσει σε μια κοινή κατανόηση με το Ισραήλ για την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης στο πεδίο. Βλέπουμε θετικά σημάδια, όπως το άνοιγμα των συνοριακών διελεύσεων, η αποκατάσταση των γραμμών ηλεκτροδότησης και η παροχή νερού». Ωστόσο, τόνισε ότι «πρέπει να δούμε περισσότερα, αυτό είναι σαφές».

Τέλος, αναφέρθηκε και στη Μολδαβία, τονίζοντας πως «θα συζητήσουμε για την ξένη κακόβουλη παρέμβαση στις εκλογές και τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της Μολδαβίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

