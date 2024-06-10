Τουλάχιστον 6 τραυματίες σε βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και ιδιωτικές κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τρεις τηλεκατευθυνόμενες βόμβες που εκτόξευσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανέφεραν τοπικές πηγές.

Ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ έγραψε στην εφαρμογή Telegram ότι τουλάχιστον δύο σπίτια χτυπήθηκαν και πολλοί άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

Σε μία περίπτωση ξέσπασε πυρκαγιά και καταστράφηκαν επίσης πολλά γκαράζ και αυτοκίνητα, πρόσθεσε.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ουκρανίας, καθώς και η γύρω περιοχή μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων αλλά τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών και μη στρατιωτικών στόχων έχουν ενταθεί. Η Ρωσία αρνείται ότι πλήττει σκοπίμως αμάχους, ωστόσο χιλιάδες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

