Ο Σολτς ζητά να επιστραφούν στην Ουκρανία, τα παιδιά που έχουν απαχθεί από Ρωσία

Την επιστροφή των παιδιών που έχουν απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία ζήτησε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και περιόρισε τις προσδοκίες για σημαντική πρόοδο κατά τη διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν μπορεί πλέον να κρατά ομήρους αυτά τα παιδιά. Πρέπει επιτέλους να επιστρέψουν στα σπίτια τους», δήλωσε ο κ. Σολτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς. Ενόψει της διάσκεψης στην Ελβετία, ο καγκελάριος σημείωσε ότι «δεν θα υπάρξει εκεί κάποια τεράστια πρόοδος», εξέφρασε όμως την ελπίδα ότι η συνάντηση θα αποτελέσει «ένα πρώτο βήμα στο δύσκολο μονοπάτι» προς την ειρήνη.

Σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, η επιστροφή των παιδιών θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης στη διάσκεψη.

Το Κίεβο θεωρεί ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν απαγάγει περισσότερα από 19.000 παιδιά από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ μέχρι στιγμής έχουν επιστρέψει μόνο 400.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει από το 2023 ένταλμα σύλληψης εναντίον της εντεταλμένης της Ρωσίας για τα δικαιώματα των παιδιών Μαρία Λβόβα-Μπελόβα, αλλά το Κρεμλίνο απορρίπτει τους ισχυρισμούς και υποστηρίζει ότι τα παιδιά απομακρύνθηκαν από περιοχές μαχών για λόγους ασφαλείας.

Στη Διάσκεψη του Μπύργκενστοκ, κοντά στη Λουκέρνη, η Ελβετία έχει προσκαλέσει περισσότερες από 160 αντιπροσωπείες κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών. Εκτός από τον Όλαφ Σολτς, την συμμετοχή του έχει επιβεβαιώσει ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα και βέβαια ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ρωσία είχε δηλώσει εκ των προτέρων ότι δεν ενδιαφέρεται να παραστεί σε μια τέτοια διάσκεψη, οπότε και δεν προσκλήθηκε.

Σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, ούτε η Κίνα θα λάβει μέρος. Το Κίεβο ελπίζει πάντως ότι η συνάντηση θα προωθήσει τη διεθνή υποστήριξη προς τους όρους που θέτει ο ίδιος για τον τερματισμό του πολέμου. Αύριο και μεθαύριο το μέλλον της Ουκρανίας θα τεθεί σε διάσκεψη για την ανασυγκρότηση της χώρας, που πραγματοποιείται στο Βερολίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.