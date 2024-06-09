Με ποσοστό 30% η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) επιβεβαίωσε τα προγνωστικά που την ήθελαν ισχυρότερη δύναμη σε αυτές τις ευρωεκλογές 2024.

Σύμφωνα με νέα πρόβλεψη αποτελέσματος από το δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) κατορθώνει με 16,4% να αναδειχθεί για πρώτη φορά δεύτερο κόμμα σε εθνική κάλπη, παρότι απέχει αρκετά από τα δημοσκοπικά ποσοστά των προηγούμενων μηνών, όταν είχε φθάσει ακόμη και στο 23%.

Ο μεγάλος ηττημένος είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) του καγκελάριου Όλαφ Σολτς, το οποίο βρίσκεται στο 13,9% και αντιμετωπίζει έντονη κριτική από την αντιπολίτευση, ακόμη και για απώλεια της νομιμοποίησής του στην εξουσία. Οι συγκυβερνώντες Πράσινοι, με 12,2%, απέδωσαν την απώλεια 8,3 μονάδων από τις ευρωεκλογές του 2019 στην αλλαγή ατζέντας στην Ευρώπη, από την πολιτική για το κλίμα στα θέματα ασφάλειας και οικονομίας, ενώ ο τρίτος κυβερνητικός εταίρος, το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP), θα περιοριστεί πιθανότατα κάτω από το 5%, με 4,8%.

Η νεοσύστατη «Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) μόλις 8 μήνες από την ίδρυσή της κερδίζει 6,1%, ενώ η Αριστερά, από την οποία αποχώρησε η κυρία Βάγκενκνεχτ αντιμετωπίζει πλέον υπαρξιακό πρόβλημα, καθώς περιορίζεται στο 2,8%.

Για «καλή μέρα» για την Χριστιανική Ένωση και «σοβαρή ήττα» για τον κυβερνητικό συνασπισμό και τον καγκελάριο έκανε λόγο ο αρχηγός του CDU Φρίντριχ Μερτς και κάλεσε την κυβέρνηση «να αλλάξει πορεία» καθώς, όπως είπε, τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν όπως μέχρι τώρα. «Ζημιώνετε τη χώρα μας με τις πολιτικές που ακολουθείτε. Απαιτείται επειγόντως διόρθωση πορείας τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε. Ως «de facto» καταψηφισθείσα περιέγραψε την κυβέρνηση ο αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ και έδωσε στον συνασπισμό ζωή το πολύ ενός έτους.

«Πικρό βράδυ, δεν υπάρχει κάτι να ωραιοποιήσουμε», παραδέχθηκε η επικεφαλής της ευρωλίστας του SPD Καταρίνα Μπάρλεϊ και ξέσπασε σε δάκρυα.

Από την πλευρά της AfD, η αρχηγός της Κ.Ο. Αλίς Βάιντελ δήλωσε ότι το σημερινό αποτέλεσμα και η δεύτερη θέση είναι «μεγάλη επιτυχία» του κόμματός της, «παρόλες τις προφητείες για καταστροφή».

«Δεν μπορεί κανείς να είναι ευχαριστημένος» με αυτό το αποτέλεσμα, δήλωσε η αρχηγός των Πρασίνων Ρικάρντα Λανγκ και πρόσθεσε ότι «βιώνουμε μια πολύ διαφορετική κοινωνική διάθεση από ό,τι το 2019», αναφερόμενη στο γεγονός ότι κορυφαία προτεραιότητα των ψηφοφόρων είναι πλέον η ασφάλεια και η οικονομία και όχι η κλιματική κρίση.

Η αρχηγός του BSW Ζάρα Βάγκενκνεχτ δήλωσε εξαιρετικά ικανοποιημένη για το αποψινό αποτέλεσμα και έκανε λόγο για «ιστορική επιτυχία», καθώς το κόμμα της ιδρύθηκε μόλις πριν από οκτώ μήνες. Δεν αποκάλυψε ωστόσο σε ποια πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενταχθούν οι ευρωβουλευτές της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.