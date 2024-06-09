Ευρωεκλογές 2024- Κύπρος: Ψηφοφόρος ετών 101 στην Πάφο

Μία ψηφοφόρος 101 ετών από την Πάφο, άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα για τις ευρωεκλογές 2024.

Σύμφωνα με το SIGMALIVE, πρόκειται για την Αργυρή Σοφοκλέους.

Αν και στην ταυτότητά της αναγράφει ότι γεννήθηκε το 1923, η ίδια υποστηρίζει ότι γεννήθηκε το...2020.

Σε δηλώσεις της ανέφερε ότι ψήφισε πρώτη φορά όταν ήταν υποψήφιος ο Μακάριος.

Τέλος, είπε ότι έχει οκτώ παιδιά, 23 εγγόνια, 50 δισέγγονα και 20 τρισέγγονα.

