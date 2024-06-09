Πρώτο κόμμα την Πράσινη Αριστερά δίνουν τα exit polls στην Ολλανδία, καταγράφοντας ωστόσο μία πολύ μεγάλη άνοδο του ακροδεξιού κόμματος του Βίλντερς.

Συγκεκριμένα οι αριθμοί:

Το κόμμα Πράσινη Αριστερά- Εργατικό κόμμα απέσπασε το 21.6% των ψήφων σύμφωνα με τα exit polls, ενώ το Κόμμα για την Ελευθερία του Βίλντερς συγκεντρώνει το 17.7%. Τέλος, το Λαϊκό κόμμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία εμφανίζεται στο 11.6%.

Ο Βίλντερς το 2019 είχε λάβει 3,5%.

Το exit poll έχει περιθώριο σφάλματος περίπου μία έδρα.

Το αποτέλεσμα δείχνει τεράστιο κέρδος για τον Βίλντερς μετά τη μεγάλη νίκη του στις περσινές εθνικές εκλογές, καθώς το κόμμα του δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια έδρα στις προηγούμενες εκλογές στην ΕΕ και έλαβε μόνο μία μετά από ανασχηματισμό λόγω Brexit.

«Αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι και επίσης ένα σημάδι προς τις ελίτ στις Βρυξέλλες ότι τα πράγματα θα αλλάξουν», είπε ο Βίλντερς σε δημοσιογράφους στη Χάγη.

