Ευλογιά των πιθήκων:: Υποπτο κρούσμα mpox σε πλοίο στην Αργεντινή 

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Αργεντινής εξαιτίας ύποπτου κρούσματος της mpox (πρώην ευλογιάς των πιθήκων) που εντοπίστηκε σε φορτηγό πλοίο, προερχόμενο από την Βραζιλία

Οι αρχές έθεσαν σε καραντίνα το φορτηγό πλοίο στον ποταμό Παρανά, κοντά στο λιμάνι-κόμβο του εμπορίου σιτηρών Ροσάριο.

Το πλοίο υπό σημαία Λιβερίας, εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Σάντους της Βραζιλίας, επίσης μείζονα εμπορικό κόμβο, για να φορτώσει σόγια, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και ναυτιλιακό οργανισμό της Αργεντινής.

Το πλοίο ενημέρωσε τις αρχές πως μέλος του πληρώματός του, υπήκοος Ινδίας, παρουσίασε κύστες στο δέρμα, κυρίως «στο στήθος και στο πρόσωπο», και έχει τεθεί σε απομόνωση πάνω στο σκάφος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής, ενεργοποιήθηκε πρωτόκολλο έκτακτης υγειονομικής ανάγκης και το πλοίο αναγκάστηκε να αγκυροβολήσει στη μέση του ποταμού, καθώς αμέσως μπήκε σε καραντίνα.

Μόνο ιατρικό προσωπικό θα επιτρέπεται να επιβιβάζεται στο σκάφος ενώ όλο το πλήρωμα θα τεθεί σε απομόνωση, ωσότου γίνουν εξετάσεις και βγουν τα αποτελέσματα.

Οι αρχές σε διεθνές επίπεδο παραμένουν σε επαγρύπνηση, εξαιτίας της εμφάνισης νέας παραλλαγής του ιού, που εξαπλώνεται ταχύτερα.



Νέα επιδημία της mpox στην Αφρική, με επίκεντρο τη ΛΔ Κονγκό, ώθησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να κηρύξει τη 14η Αυγούστου κατάσταση υγειονομικής εκτάκτου ανάγκης διεθνούς εμβέλειας, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του, όπως είχε πράξει επίσης το 2022. Ανάμεσα στους λόγους ήταν ιδίως η εμφάνιση νέας παραλλαγής του ιού, που μεταδίδεται ευκολότερα και είναι δυνητικά πιο θανατηφόρα. Την επομένη, επιβεβαιώθηκε κρούσμα της παραλλαγής αυτής, της clade 1b, στη Σουηδία, το πρώτο στην Ευρώπη στην τρέχουσα επιδημία.



Η ασθένεια, που ως πρότινος ήταν γνωστή με την ονομασία ευλογιά των πιθήκων, είναι γενικά ήπια, όμως να αποδειχθεί θανατηφόρα, κυρίως για παιδιά, έγκυες κι ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ειδικά πάσχοντες από τον ιό που προκαλεί το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV). Οι πιο ευάλωτες ομάδες παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Πηγή: skai.gr

