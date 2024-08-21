Ακτή Ελεφαντοστού: 28 κρούσματα της mpox, ένα θανατηφόρο

Οι αρχές στην Ακτή Ελεφαντοστού έχουν καταγράψει είκοσι οκτώ κρούσματα της mpox, το ένα από τα οποία ήταν θανατηφόρο, ενημερώθηκε χθες Τρίτη το Γαλλικό Πρακτορείο από το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγιεινής (Institut national de l'hygiène publique, INHP) της χώρας.

Το INHP κατέγραψε ως χθες Τρίτη 20ή Αυγούστου «28 (εργαστηριακά) επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένου ενός θανατηφόρου» στην Αμπιτζάν, εξήγησε ο Δρ. Νταουντά Κουλιμπαλί.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που είχε δημοσιοποιηθεί την 1η Αυγούστου, έκανε λόγο για 6 κρούσματα, «μη θανατηφόρα».

«Η κατάσταση δεν είναι αιτία για να κηρύξουμε συναγερμό», έκρινε ο Δρ. Κουλιμπαλί, «είμαστε στο αρχικό στάδιο επιδημίας, δεν βλέπουμε κάποια μεγάλη έξαρση».

Σε κάθε περίπτωση, «η επιτήρηση ενισχύθηκε», συνέχισε: «πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες μετάδοσης — να εντοπίζουμε τις επαφές των κρουσμάτων, να τις απομονώνουμε και να τις παρακολουθούμε».

Τα πρώτα κρούσματα της mpox που εντοπίστηκαν φέτος στην Ακτή Ελεφαντοστού ανταποκρίνονταν στο στέλεχος του ιού που είχε προκαλέσει την προηγούμενη παγκόσμια επιδημία το 2022, το clade 2, ωστόσο «βρίσκονται σε εξέλιξη αναλύσεις» σε εργαστήριο για να εξακριβωθεί αν ισχύει αυτό και στις νέες περιπτώσεις.

Καθώς καταγράφεται επανεμφάνιση κρουσμάτων της mpox, πρωτίστως στην Αφρική, νέα παραλλαγή, που μεταδίδεται ευκολότερα, δυνητικά πιο θανάσιμη, η clade 1b, εντοπίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στη ΛΔ Κονγκό.

Αν υπολογιστούν οι μολύνσεις από όλα τα στελέχη του ιού, η ΛΔ Κονγκό είναι η χώρα που πλήττεται περισσότερο, μακράν όλων των άλλων: μετράει κάπου 16.000 κρούσματα, ανάμεσά τους 548 θανατηφόρα.

Κρούσματα της clade 1b εντοπίστηκαν επίσης σε άλλα κράτη της ανατολικής Αφρικής· ένα επαληθεύτηκε στην Ευρώπη, στη Σουηδία.

Η αναζωπύρωση της mpox στην Αφρική ώθησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να κηρύξει τη 14η Αυγούστου κατάσταση υγειονομικής εκτάκτου ανάγκης διεθνούς εμβέλειας, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του, όπως έπραξε και το 2022.

Ο ιός ο οποίος προκαλεί την ασθένεια —γνωστή μέχρι πρότινος ως ευλογιά των πιθήκων— εντοπίστηκε σε άνθρωπο για πρώτη φορά το 1970, στη ΛΔ Κονγκό. Είχε μολυνθεί από τον υπότυπο clade 1. Η νέα παραλλαγή του είναι μετάλλαξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

