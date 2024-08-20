Mpox: « Η ευλογιά των πιθήκων δεν είναι ο νέος Covid» καθησυχάζει ο ΠΟΥ

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε σήμερα αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει παγκόσμια πανδημία όπως συνέβη με τον Covid-19.

«Ο mpox - ανεξάρτητα από το αν είναι το νέο ή το παλιό στέλεχος της ευλογιάς των πιθήκων - δεν είναι ο νέος COVID, καθώς οι αρχές γνωρίζουν πώς να ελέγχουν την εξάπλωσή του» δήλωσε ο Χανς Κλούγκε, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, σε μια ενημέρωση μέσων ενημέρωσης.

«Μπορούμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το mpox μαζί. Θα επιλέξουμε λοιπόν να θέσουμε σε εφαρμογή τα συστήματα για τον έλεγχο και την εξάλειψη του mpox παγκοσμίως; Ή θα μπούμε σε έναν άλλο κύκλο πανικού και παραμέλησης; Το πώς θα αντιδράσουμε τώρα και στα επόμενα χρόνια θα αποδειχθεί μια κρίσιμη δοκιμασία για την Ευρώπη και τον κόσμο» πρόσθεσε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε χθες στις χώρες που έχουν πληγεί από mpox (γνωστή παλαιότερα ως ευλογιά των πιθήκων) να αρχίσουν προγράμματα εμβολιασμού στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα.

Η έξαρση της mpox στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που προκλήθηκε από το στέλεχος clade 1b, και επηρεάζει επίσης το Μπουρούντι, την Κένυα, τη Ρουάντα και την Ουγκάντα, ήταν ο λόγος που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε στις 14 Αυγούστου κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για την υγεία.

Συνολικά 18.737 ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα της mpox έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους στην Αφρική, ανακοίνωσε το Σάββατο η υπηρεσία ελέγχου ασθενειών της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC).

Οι συστάσεις του ΠΟΥ

Ο ΠΟΥ συνιστά στις χώρες, μεταξύ άλλων, να "αρχίσουν προγράμματα για την προώθηση δράσεων εμβολιασμού κατά της ευλογιάς στις περιοχές όπου εμφανίζονται κρούσματα, στοχεύοντας τα άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης (για παράδειγμα, οι επαφές των κρουσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών επαφών, τα παιδιά, τους εργαζόμενους στην υγεία και το νοσηλευτικό προσωπικό).

Όσον αφορά τις διεθνείς μεταφορές, ο ΠΟΥ συνιστά "τη σύναψη ή την ενίσχυση συμφωνιών διασυνοριακής συνεργασίας σχετικά με την επιτήρηση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων ευλογιάς, την κοινοποίηση πληροφοριών στους ταξιδιώτες και στις εταιρίες μεταφορών".

Ωστόσο αυτό πρέπει να εφαρμοστεί "χωρίς να αποφασιστούν γενικοί περιορισμοί για τα ταξίδια και το εμπόριο που θα είχαν ανώφελο αντίκτυπο στις τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές οικονομίες", τονίζει.

Ο ΠΟΥ καλεί επίσης τις πληγείσες χώρες να καταρτίσουν ή να ενισχύσουν μηχανισμούς συντονισμού επειγουσών παρεμβάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, να ενισχύσουν την επιτήρηση της νόσου και την ανίχνευσή της, διαχωρίζοντας τις παραλλαγές, και να ειδοποιούν τον ΠΟΥ για τα κρούσματα "έγκαιρα και σε εβδομαδιαία βάση".

Tις προτρέπει επίσης να βελτιώσουν την έρευνα, να καταπολεμήσουν το στίγμα που συνδέεται με τη νόσο και να βελτιώσουν τις ικανότητες του υγειονομικού προσωπικού για την mpox, παρέχοντάς του ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

