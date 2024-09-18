Ευλογιά των πιθήκων: Ένας θάνατος, 53 κρούσματα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Ο ιός που προκαλεί την ασθένεια mpox προκάλεσε έναν θάνατο επί συνόλου 53 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από τον Ιούλιο, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της χώρας αυτής.

«Αντιμετωπίζουμε 310 ύποπτα κρούσματα και 53 επιβεβαιωμένα, συμπεριλαμβανομένου ενός θανατηφόρου», απαρίθμησε ο Βαλεντέν Νεμπάγκα, στέλεχος του υπουργείου Υγείας.

Στα τέλη Ιουλίου, επιβεβαιώθηκαν 9 κρούσματα από το ινστιτούτο Παστέρ της Μπανγκί, θέτοντας σε συναγερμό το υπουργείο Υγείας.

Στα μέσα του Αυγούστου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε «κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης διεθνούς εμβέλειας», το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του, εξαιτίας της έξαρσης της νόσου, κυρίως σε κράτη της Αφρικής.

«Η επιδημία έχει ελεγχθεί στην Μπανγκί αυτή τη στιγμή, αλλά παραμένει ενεργή», σημείωσε ο κ. Νεμπάγκα, διαβεβαιώνοντας πως θα συνεχιστεί η «ευαισθητοποίηση του πληθυσμού» και η παροχή «δωρεάν φροντίδας στους ανθρώπους που μολύνθηκαν», όπως και η παρακολούθηση «των επαφών τους».

Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία —η δεύτερη λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ — δεν είχε καταγράψει μέχρι τώρα παρά μόνο λιγοστά και μεμονωμένα κρούσματα αφότου εντοπίστηκε το πρώτο στην επικράτειά της, το 2016.

Στην Αφρική, η mpox ήταν παρούσα στα τέλη Αυγούστου σε 14 χώρες, ανάμεσά τους στο Μπουρούντι (796 κρούσματα), στο Κονγκό-Μπραζαβίλ (162), καθώς και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (45), σύμφωνα με αριθμούς των αφρικανικών κέντρων ελέγχου και πρόληψης ασθενειών (ACDC).

Επίκεντρο της τρέχουσας επιδημίας είναι η ΛΔ Κονγκό, με σχεδόν 22.000 κρούσματα και 716 θανάτους αποδιδόμενους στην mpox από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Έχουν εξασφαλιστεί συνολικά κάπου 3,6 εκατομμύρια εμβόλια για τις χώρες της Αφρικής, σύμφωνα με την υπηρεσία της Αφρικανικής ΄Ένωσης, και κάποια έχουν ήδη φθάσει στις χώρες για τις οποίες προορίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

