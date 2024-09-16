Ευλογιά των πιθήκων: Έξι εμβολιαστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα - Ποια είναι

Για την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη των αναγκών εμβολιασμού έναντι της νόσου mpox έχουν ενεργοποιηθεί έξι εμβολιαστικά κέντρα ανά την επικράτεια. Ο εμβολιασμός έναντι του ιού mpox δεν αφορά τον γενικό πληθυσμό, αλλά συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στον ιό mpox, όπως αυτές αναφέρονται στις συστάσεις για εμβολιασμό:

Άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άνδρες (MSM), άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άνδρες και γυναίκες, άτομα τρανς, μη δυαδικά άτομα. Όλα τα άτομα από τις παραπάνω ομάδες θεωρούνται αυξημένου κινδύνου αν έχουν πρόσφατο ιστορικό πολλαπλών ερωτικών συντρόφων, ή έχουν νοσήσει από κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα τους τελευταίους 3 μήνες.

Επαγγελματίες υγείας και φροντίδας οι οποίοι εργάζονται σε χώρους ή σε συνθήκες με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης στον ιό της ευλογιάς τύπου mpox (π.χ. εργαστήρια, ειδικές μονάδες, εμβολιαστικά κέντρα, αποστολές σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό ευλογιάς τύπου mpox κλπ.).

Άτομα που συμμετέχουν σε ανθρωπιστικές αποστολές, άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, άτομα που επισκέπτονται συγγενείς και φίλους τα οποία ταξιδεύουν σε περιοχές των χωρών που είναι επηρεαζόμενες (ο κατάλογος των περιοχών των χωρών επικαιροποιείται από τον ΕΟΔΥ και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του). Επίσης, άτομα που επιθυμούν να εμβολιαστούν για προσωπικούς λόγους καθώς και για ειδικές συνθήκες (πχ. μακρόχρονη παραμονή σε χώρες όπου αναφέρονται κρούσματα mpox) και που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες.

Άτομα τα οποία έχουν έρθει σε στενή σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού της ευλογιάς τύπου mpox συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων που κατοικούν στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον. Το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται το συντομότερο δυνατό, κατά προτίμηση εντός 4 ημερών από την έκθεση. Εμβολιασμός μέχρι και 14 ημέρες μετά από την έκθεση συνιστάται επίσης γιατί μπορεί να προσφέρει προστασία. Εμβολιασμός γίνεται μόνον εφόσον το άτομο σε στενή επαφή με το κρούσμα δεν έχει αναπτύξει συμπτώματα.

Τα διαθέσιμα εμβολιαστικά κέντρα και τα στοιχεία επικοινωνίας για το κοινό είναι τα παρακάτω:

ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-12:00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2251 352510

ΠΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ”ΑΧΕΠΑ»

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-12:00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2313 303333

ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ”ΠΑΓΝΗ”

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-14:00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2810 542107

ΓΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ”ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ”

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-14:00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 7295310 / 210 7265159

ΠΓΝ ”ΑΤΤΙΚΟΝ”

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-14:00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 5831656

ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ”ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ”

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 09:00-14:00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2613 603689

Πηγή: skai.gr

