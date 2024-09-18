Γερμανία: Τουλάχιστον 30 τραυματίες εξαιτίας κατάρρευσης στέγης σε ποταμόπλοιο

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν –τέσσερις σοβαρά– και 26 υπέστησαν επιπόλαια τραύματα όταν κατέρρευσε στέγη ποταμόπλοιου στον ποταμό Σπρέε, στο Βερολίνο.

Πάνω στο σκάφος βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση με πάνω από 120 προσκεκλημένους.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 21:00 (τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η αιτία παραμένει αδιευκρίνιστη ως τώρα.

Οι καλεσμένοι βρίσκονταν πάνω σε οροφή, όπου χόρευαν.

Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία. Η διακομιδή των σοβαρότερα τραυματισμένων έγινε με δύο ελικόπτερα.

«Δεν απειλείται η ζωή» κάποιου από τους τραυματίες, καθησύχασε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στο ποταμόπλοιο Heimatland φιλοξενούνται συχνά καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συναυλίες και εκθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

